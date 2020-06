In de maanden maart en april hebben 6.000 kinderen en jongeren contact opgenomen met een hulplijn. Het aantal oproepen over geweld is verdubbeld. Dat leidt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) af uit het antwoord van minister van Jeugd Benjamin Dalle op een schriftelijke vraag.

Het is al een aantal keren gesignaleerd. De lockdown heeft bij de verschillende hulp- en chatlijnen voor een toevloed aan vragen van jongeren gezorgd. Het is ook geen toeval dat de Vlaamse regering eind maart al besliste om die hulplijnen en platformen extra te ondersteunen.

Uit het antwoord van minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) op een vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) blijkt nu dat er in maart en april een recordaantal jongeren contact hebben opgenomen met een hulplijn. In totaal hebben in die periode ruim 6.000 jongeren contact opgenomen met een hulplijn. Bij de Zelfmoordlijn is ongeveer 7 procent van de telefonische oproepers in april 2020 minderjarig, bij de chat betreft dit ongeveer 35 procent.

Jongerenhulplijn Awel zag het aantal oproepen met 22 procent stijgen. Vooral het aantal contacten via de chat (+87 procent) en mail (+34 procent) nam toe.

Jongeren gaven ook aan in coronatijden meer nood aan informatie te hebben en surften bijvoorbeeld vaker naar de website 'Watwat.be'. Er werd 205.841 keer naar die site gesurft en dat is meer dan een verdubbeling.

Geweld

De kinderen en jongeren namen vooral contact op met de hulplijnen voor kwesties zoals geweld, psychisch welbevinden, spelen en verveling. 'Vooral de verdubbeling van het aantal oproepen over geweld baart zorgen', merkt Warnez op. 'Als ik de vele verhalen lees van jongens en meisjes die thuis geslagen worden, dan weet ik dat die lange periode voor hen een hel moet geweest zijn', zegt de CD&V'er.

Warnez bemande in zijn eigen gemeente Wingene (West-Vlaanderen) mee de corona-telefoon. 'Jongeren die zich niet goed in hun vel voelden, namen meer dan eens contact via de gemeente of met mij persoonlijk. Ik kan een luisterend oor aanbieden op die momenten, maar een structurele aanpak voor die jongeren is nodig.'

Warnez vindt dan ook dat de Vlaamse overheid de lokale jeugddiensten moet ondersteunen. Hij pleit voor 'een sterk bovenlokaal jeugdnetwerk dat lokale besturen kan ondersteunen om jongeren sterker te maken'. 'De jeugdwerker moet de maatschappelijk werker vinden. Elke stad of gemeente zoekt op eigen schaal oplossingen voor nabij jeugdbeleid, maar er is nood aan bovenlokale steun hierbij. Enkel op die manier kunnen we jongeren nabij zijn en sterker maken', aldus Warnez.

