Nooit eerder droegen zoveel mensen hun veiligheidsgordel

Van de personen vooraan draagt 95,2 procent hem en van de inzittenden achteraan 86,3 procent. De gordel heeft opvallend minder succes bij de bestuurders van bestelwagens: slechts 85,5 procent van hen is vastgeklikt. Vias institute maakt de cijfers vandaag/zondag bekend op de internationale herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers.

Tijdens de eerste gedragsmeting van Vias institute in 2003 was het percentage mensen dat vooraan in de wagen de gordel droeg, 56,6 procent. De stijging is dus immens op 15 jaar tijd. Zowel vooraan als achteraan dragen de vrouwen eerder hun gordel dan de mannen. Vooraan draagt 96,2 procent hem, ten opzichte van 94,4 procent bij de mannen. Achteraan is het verschil iets groter: 82,3 procent tegen 79,5 procent voor de mannen. Hoe hoger de snelheidslimiet, hoe meer de gordel wordt gedragen. Zo draagt 96,2 procent van de inzittenden hem op de autosnelweg, tegenover 92,8 procent in de zones 30. Nochtans bestaat al bij aan aanrijding aan 20 km/u de kans om te sterven als je je gordel niet aanhebt.

Het percentage passagiers die hun gordel dragen, is veel hoger wanneer de bestuurder vastgeklikt is (95,4 procent) dan wanneer die niet is vastgemaakt (slechts 48,1 procent van de passagiers draagt dan de gordel).

Vias institute hoopt dat de plannen om verplicht voor elke positie een gordelverklikker met een geluidssignaal te installeren, binnenkort van kracht worden.

Daarnaast moeten extra inspanningen geleverd worden om de gebruikers van bestelwagens te overtuigen dat ook zij altijd hun gordel moeten dragen. 'Het is nodig om de bedrijven te sensibiliseren over verkeersveiligheid en hen aan te sporen om een politiek uit te werken om hun werknemers aan te moedigen, hun gordel te dragen', aldus Vias institute.