Bij de overstromingen die delen van België teisteren, zijn minstens 15 mensen om het leven gekomen. Vier personen zijn vermist. In Limburg werden bewoners van delen van Maasgemeenten opgeroepen hun woning 'preventief' te evacueren. In Duitsland zijn naast 93 bevestigde doden ook honderden vermisten gesignaleerd.

De situatie in eigen land is het ernstigst in de provincie Luik. Waarnemend gouverneur Catherine Delcourt en het Luikse stadsbestuur hebben donderdagnamiddag burgers opgeroepen om de stad Luik te verlaten omdat de Maas dreigde buiten zijn oevers te treden. Het evacuatieadvies gold voor de wijken Coronmeuse, Saint-Léonard, Outremeuse en het stadscentrum. Er werd vooral gevreesd voor de situatie aan de stuwdam van Monsin, die momenteel hersteld wordt. Het provinciaal rampenplan was er al sinds woensdag van kracht.

In de loop van de nacht is het waterpeil in het centrum van de stad niet verder gestegen, meldt de politie van Luik. Ook in de zwaargetroffen deelgemeente Chênée is het water aan het zakken.

Dodelijke slachtoffers

Het noodweer met al zijn gevolgen kostte aan minstens 15 mensen het leven in Wallonië.

In Chaudfontaine kwamen twee mensen om, bevestigde burgemeester Daniel Bacquelaine donderdagavond.

Eerder werd bekend dat een vijftiger verdronk in zijn kelder in Aywaille. In Eupen kwam een 22-jarige man om het leven nadat hij met een zwemband in het snel stromende water in de wijk Nispert sprong. Zes anderen kwamen om het leven in Verviers. In Pepinster werd een levenloos lichaam gevonden onder een gedeeltelijk ingestorte brug. In Philippeville kwam een vijftiger om het leven, toen hij probeerde takken die een afvoerpijp blokkeerden uit een beek te verwijderen.

In de gemeente Trooz, in de provincie Luik, zijn vrijdagmorgen drie nieuwe dodelijke slachtoffers van het noodweer aangetroffen. Dat heeft burgemeester Fabien Beltran meegedeeld. Twee slachtoffers werden in hun huizen aangetroffen, een derde lichaam werd in een veld op het grondgebied van Trooz ontdekt. Donderdagavond was in de Rue de l'Église in Trooz ook een vrouw overleden.

Door het noodweer dreigen in de provincie Waals-Brabant, en dan vooral in Waver, verschillende bruggen in te storten, laten de hulpdiensten weten. Doordat de Dijle in Waver uit haar oevers is getreden, is er instortingsgevaar voor twee tot drie bruggen. Ook in Mont-Saint-Guibert is een brug instabiel.

Limburg: oproep tot evacuatie

In Vlaanderen zijn de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en het oostelijk deel van Antwerpen het zwaarst getroffen. Overstromingen zijn ook daar niet uitgesloten.

In Limburg noopte het noodweer donderdagavond tot noodmaatregelen. Jos Lantmeeters, gouverneur van de provincie, riep op tot preventieve evacuatie uit gevoelige gebieden in Limburgse gemeenten die palen aan de Maas: Maasmechelen, Maaseik, Lanaken, Kinrooi en Dilsen-Stokkem. Mogelijk komt Riemst daar nog bij.

'Voor mensen die wonen in laaggelegen gebieden, hebben we gezegd dat die gebieden te gevaarlijk zijn en vragen we de mensen om - vrijwillig - te verhuizen. Het is heel onvoorspelbaar en het kan voorbarig zijn, maar we kunnen het niet riskeren.'

De gouverneur preciseerde dat alle gemeenten langs de Maas en het Albertkanaal rekening houden met het 'slechtste scenario', waarbij de Maas over de dijken gaat.

'Zorg voor je eigen veiligheid en neem het zekere voor het onzekere', zegt de gouverneur. 'We hebben gezien dat het water plots heel snel kan komen. Dat heeft de situatie in Wallonië woensdag en donderdag aangetoond.'

Aan de mensen die in overstromingsgevoelige gebieden wonen, wordt aangeraden om te evacueren naar familie of vrienden. Er wordt een BE-Alert uitgestuurd naar de inwoners, die voor alle praktische info op de website van de gemeente terechtkunnen. De politie voorziet in extra toezicht en er is extra dijkbewaking. De waterstanden worden de hele nacht opgevolgd.

Lees verder onder de foto

Jos Lantmeeters, gouverneur van Limburg © Belga

Update vrijdagochtend

In Lanaken is vrijdagochtend het hoogste punt van de Maas wel bereikt en is de rivier intussen licht dalend. In Maaseik stijgt de Maas echter nog steeds en wordt het hoogste punt rond vrijdagmiddag verwacht. Dat laat gouverneur Jos Lantmeeters weten na het provinciaal crisisoverleg.

'Wat de Maas betreft, hebben we het op dit ogenblik nipt gehaald', zegt Lantmeeters. 'In Lanaken is het hoogste punt waarschijnlijk bereikt. Dat ligt 30 centimeter lager dan het historisch hoogtepunt. Er zijn wel kritieke punten geweest zoals in Kotem en Uikhoven.' In Lanaken is met 3.300 kubieke meter per seconde het hoogste debiet ooit bereikt, maar door de verbredingswerken ligt het waterpeil iets lager dan in 1993. Vanaf Lanaken begint het waterpeil lichtjes te dalen met 3 centimeter.

'Het grootste crisismoment was om 3 uur in Smeermaas. De waterstand was toen 46,89 meter, maar is nu gezakt naar 46,86 meter. Smeermaas is droog gebleven. Het water is binnen de oevers en beddingen gebleven', zegt burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open VLD). 'Herbricht is wel ondergelopen. De mensen zijn er geëvacueerd. In het Albertkanaal is het waterpeil een halve meter hoger dan gewoonlijk', aldus Keulen. 'Dat was op zeker moment 70 centimeter hoger, maar het zakt traag. Het heeft nergens problemen gegeven. De situatie lijkt te normaliseren, maar de crisis is nog niet voorbij. De stuwdam van Monsin blijft ook een punt van grote zorg.'

De situatie in zowel Dilsen-Stokkem als Kinrooi is momenteel onder controle, melden de respectievelijke burgemeesters Sofie Vandeweerd (Open VLD) en Jo Brouns (CD&V). 'De rivierkundige ingrepen voor het verruimen van de rivierbedding van de Maas hebben hun nut de afgelopen dagen zeker bewezen', klinkt het. 'Het debiet wat we bereikt hebben donderdagnacht, was hoger dan in 1993 werd ons net bevestigd, dus de situatie is echt gevaarlijk geweest.'

In Maaseik bleek er een hogere waterstand dan in 1993. Daar kan het waterpeil tot vrijdagmiddag nog toenemen met een tiental centimeter. De vraag is of de muur het er gaat houden, stelt burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD). Een verplichte evacuatie van Heppeneert, waar het water over de muur komt, is niet uitgesloten. 'In Maaseik is de Maas nog stijgend. In Heppeneert is de situatie nog kritiek en is het water door de dijk aan het sijpelen', aldus de gouverneur, die nog laat weten dat de Dommel in Pelt dankzij het wachtbekken net niet buiten haar oevers is getreden.

In het Vlaams-Brabantse Aarschot en Hoegaarden is een lichte verbetering, maar in Rotselaar, Geetbets en Tienen is het nog bang afwachten op het water dat uit het zuiden van het land moet komen.

Erkenning als ramp

De Vlaamse regering moet nog wachten op de nodige adviezen, maar het heeft er alle schijn van dat de watersnood als ramp erkend zal worden. Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vrijdagochtend in op Radio 1.

Voor ze de noodsituatie, die in Vlaanderen vooral de provincie Limburg lijkt te treffen, als ramp kan erkennen, moet de regering advies inwinnen bij het Vlaams Rampenfonds, het KMI en de Vlaamse Milieumaatschappij, zei Jambon. 'Maar als ik de parameters bekijk, en zonder op die adviezen vooruit te willen lopen, denk ik dat alles wel in die richting wijst.'

Als er een erkenning als ramp komt, kan het Rampenfonds een tegemoetkoming in de opgelopen materiële schade toekennen. Jambon wijst erop dat de schade aan woningen door de woningverzekering gedekt is en roept alle getroffen burgers dan ook op zich tot hun verzekeringsmaatschappij te wenden. Die maatschappijen vraagt hij de dossiers snel te behandelen, 'zodat die mensen snel weten op welke vergoeding ze recht hebben'.

Wanneer zullen de getroffen mensen hun schade vergoed krijgen? 'Voor de verzekeringsmaatschappijen kan ik dat niet zeggen, maar de Vlaamse regering zal dit zo snel als mogelijk als ramp erkennen, zodat de dossiers snel behandeld worden en de mensen uitbetaald worden. Dat engagement wil ik nemen', aldus nog Jambon.

Federale fase

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft de federale fase afgekondigd en ook het Europees steunteam van Civiele Bescherming geactiveerd. Daardoor kan ons land een beroep doen op extra materiaal en hulpverleners. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin kondigde daarop aan 40 reddingswerkers van het Franse leger naar Luik te sturen, net als een helikopter en een onderzoeksteam. Ook Italië en Duitsland stuurden al hulp.

Naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden is de federale fase van het crisisbeheer afgekondigd. #overstromingen #solidariteit



Suite aux conditions climatiques extrêmes, la phase fédérale de la gestion de crise a été décrétée. #inondations #solidarité — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) July 15, 2021

De Waalse regering heeft op haar beurt beslist om financiële noodhulp vrij te maken voor de mensen die getroffen zijn door de overstromingen. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) verzekerde dat de overstromingen erkend zullen worden als nationale ramp.

Het koningspaar op bezoek in Chaudfontaine © Belga Image

Verkeer verstoord, elektriciteit en drinkwater problematisch

Het verkeer is in het zuiden van het land nog steeds zwaar verstoord, met tientallen wegen die voor het verkeer afgesloten zijn door overstromingen. Dat blijkt uit een balans van de federale politie vrijdagochtend om 1 uur. Vooral in de provincie Luik is er veel hinder.

In Luik is het centrum van Spa afgesloten voor het verkeer, terwijl dat van Theux onbereikbaar is. Voorts zijn onder meer nog wegen afgesloten in Pepinster, Chaudfontaine, Trooz, Jalhay, Esneux, Comblain-au-Pont en Modave. In Verviers en Stavelot staan ook nog steeds veel wegen blank. De politie signaleert ook een gat in het wegdek op de E42 tussen Sankt Vith en Luik. Dat bevindt zich in de richting van Luik ter hoogte van Polleur. Het verkeer kan er wel nog door. Voorts is onder meer de Kinkempois-tunnel in beide richtingen afgesloten op de snelweg E25 in Luik. Op de E42 is de afrit 5 in Ensival afgesloten, op E411 richting Luxemburg afrit 41 in Tilff. De E25 is ook afgesloten voor het verkeer bij Wandre in de richting van Luik. Daar is een omleiding ingericht.

De stortbuien hebben ook het gas- en elektriciteitsnet getroffen, net als de drinkwatertoevoer van waterbeheerders SWDE en CILE. Op sommige plaatsen wordt de bevolking gewaarschuwd om het leidingwater niet te drinken. Ook het telefoonnetwerk in de provincie Luik werd getroffen.

Vrijdagochtend zitten 21.000 mensen in Wallonië zonder elektriciteit. Er zijn volgens distributienetbeheerder Ores onder meer pannes in Durbuy, Eupen, Rochefort, Spa, Theux en Verviers. Er zijn zowat 300 distributiecabines ondergelopen. 'Het is onmogelijk voor onze ploegen om er toegang tot te krijgen', zegt Ores. De distributienetbeheerder verzekert dat er alles aan wordt gedaan om de stroomvoorziening ondanks de omstandigheden in stand te houden en dat schade wanneer mogelijk hersteld zal worden.

Ook evacuaties in Waals-Brabant

Het gros van het onheil door het noodweer zat in de buurt van de Maas. Maar ook in Waals-Brabant werden donderdagavond evacuaties uitgevoerd in Ottignies, Graven, Geldenaken, Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Etienne en Tubeke.

In Waver en deelgemeente Limal zijn er overstromingen en waarschuwen de autoriteiten voor stroomonderbrekingen, maar daar is vooralsnog niet overgegaan tot evacuaties. Er worden zandzakken verspreid. In Rebecq, waar het waterpeil van de Zenne stijgt, worden ook zandzakken uitgedeeld. Dat is eveneens het geval in Tubeke waar 'de situatie verergert', aldus de provinciale crisiscel. 'De vallei is overstroomd met inbegrip van een deel van het stadscentrum.'

Meerdere plaatselijke wegen zijn onberijdbaar en in sommige gebieden is het leidingwater ondrinkbaar.

© Belga Image

Minstens 93 doden in Duitsland, honderden vermisten

Niet enkel in België, ook onze buurlanden worden gekweld door het noodweer. In het westen van Duitsland zijn al 93 doden geteld. In een eerdere balans, vrijdagochtend, was nog sprake van minstens 81 doden: 50 in Rijnland-Palts en 31 in Noordrijn-Westfalen. In die laatste deelstaat zijn nu al 43 doden geteld. Dat melden de lokale autoriteiten. Omdat er nog vele vermisten zijn, is de vrees groot dat er nog meer slachtoffers aangetroffen zullen worden.

In de loop van vrijdagvoormiddag werden doden gemeld bij een aardverschuiving in Noordrijn-Westfalen. De lokale autoriteiten melden dat er in Erfstadt-Blessem, ten zuidwesten van Keulen, naast de dodelijke slachtoffers ook meerdere vermisten zijn. Op luchtfoto's is te zien hoe huizen weggespoeld en verdwenen zijn door de aardverschuivingen.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog worden vermist. Door het noodweer staan in Erfstadt-Blessem woningen onder water en is een aantal ingestort. 23 steden en districten van Noordrijn-Westfalen zijn getroffen door de overstromingen, en bij die overstromingen zijn al 43 doden gevallen, meldde het plaatselijke ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens de lokale autoriteiten worden vanuit huizen noodoproepen gedaan, maar is redding vaak niet mogelijk. De rampendienst is wel ter plaatse. Volgens Duitse media zijn er niet genoeg reddingswerkers en wordt hun werk bemoeilijkt door een gaslek dat niet kan worden gerepareerd.

In de naburige deelstaat Rijnland-Palts zijn volgens de politie nog iets minder dan 100 mensen vermist. De regeringen van zowel Noordrijn-Westfalen als Rijnland-Palts houden vrijdag spoedbijeenkomsten.

Opvallend: de Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag zijn medeleven betuigd aan de familieleden van zij die bij de overstromingen in het westen van Duitsland zijn omgekomen.

De Kremlinbewoner vroeg in een telegram kanselier Angela Merkel en president Frank-Walter Steinmeier 'zijn diep medeleven' over te brengen aan de rouwende families. Hij wenste de gewonden een spoedig herstel toe. Rusland had onlangs in delen van het land ook met overstromingen te maken.

Steden in Noord-Limburg geëvacueerd

Steeds meer dorpen en stadsdelen langs de Maas in Nederlands Limburg, waarvan een aantal aan België grenst, worden inderhaast geëvacueerd. Dat hebben de Veiligheidsregio Zuid Limburg en de gemeenten Echt-Susteren en Roermond gemeld.

De snel stijgende Maas zet donderdagavond delen van het zuidwesten van Nederlands Limburg onder water. Iedereen die daar woont moet de woning uit. Mensen kunnen terecht in opvanglocaties, als ze bij familie of kennissen geen onderdak vinden. Geëvacueerd worden in Zuid-Limburg inwoners van de wijken Heugem en Randwyck in Maastricht, inwoners van een aantal straten in Eijsden en Laag Caestert, en inwoners van Maasband, Meers, Urmond en Berg aan de Maas. Zij moeten 'zo snel mogelijk' hun huizen verlaten, aldus de veiligheidsregio. Wie zelf niet in staat is om uit eigen kracht de woning te verlaten, kan contact opnemen met de lokale autoriteiten, die dan hulp bieden.

De Maas bereikt donderdagavond een afvoer van 3700 kuub per seconde, bijna duizend meer dan tijdens de watersnood in de jaren '90 van de vorige eeuw. Het water kan op sommige plaatsen 5 meter stijgen. In Midden-Limburg worden Roosteren en omliggende dorpen ontruimd.

Inmiddels is ook Roermond begonnen met een grootscheepse evacuatie van zo'n 5.000 inwoners. Zij wonen in de buurt van Roer en zijriviertje de Hambeek. Doordat de Maas vrijdag een piek bereikt op hetzelfde moment dat ook Roer en Hambeek pieken, kunnen de Roer en Hambeek hun water niet kwijt in de Maas. Dat leidt ertoe dat het water de stad in loopt. Zowel de Roer als de Maas heeft nog nooit zo'n hoge waterstand bereikt als nu.

Donderdagavond kregen de getroffen inwoners een bericht van de plaatselijke autoriteiten om hun woning zo snel mogelijk te verlaten. Mensen die geen plek vinden bij familie of kennissen, worden opgevangen in sporthal de Jo Gerrishal.

