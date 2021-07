Hevige regenval heeft donderdag op verschillende plaatsen in het land gezorgd voor overstromingen. Daarbij kwamen negen personen om het leven, vier anderen zijn nog steeds vermist en ook de materiële schade is aanzienlijk. In de provincies Luik, Namen en Waals-Brabant geldt nog steeds een hoogwateralarm. Ook de provincie Luxemburg is zwaar getroffen, net als Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen. In Limburg worden bewoners van Maasgemeenten die in bedreigd gebied wonen opgeroepen hun woning 'preventief' te evacueren.

De situatie is het ernstigst in de provincie Luik. Waarnemend gouverneur Catherine Delcourt en het Luikse stadsbestuur hebben donderdagnamiddag burgers opgeroepen om de stad Luik te verlaten omdat de Maas dreigde buiten zijn oevers te treden. Het evacuatieadvies gold voor de wijken Coronmeuse, Saint-Léonard, Outremeuse en het stadscentrum. Er werd vooral gevreesd voor de situatie aan de stuwdam van Monsin, die momenteel hersteld wordt. Het provinciaal rampenplan was er al sinds woensdag van kracht.

Een vijftiger verdronk in zijn kelder in Aywaille, in Eupen kwam een 22-jarige man om het leven nadat hij met een zwemband in het snel stromende water in de wijk Nispert sprong. Vijf anderen kwamen om het leven in Verviers. In Pepinster werd een levenloos lichaam gevonden onder een gedeeltelijk ingestorte brug. Een twaalftal huizen is er ook ingestort. In Philippeville kwam een vijftiger om het leven, toen hij probeerde takken die een afvoerpijp blokkeerden uit een beek te verwijderen.

Er zijn ook vier vermisten. In Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, werd woensdag een meisje van vijftien meegesleurd door de Ourthe. Zij is nog altijd niet teruggevonden. Bij een reddingsoperatie in Pepinster raakten drie mensen vermist toen donderdagmiddag een reddingsboot omsloeg. Aan boord zaten vijf brandweerlieden en drie bewoners. De burgemeester Philippe Godin vreest het ergste voor de drie vermisten.

Evacuaties in Limburg

In Vlaanderen zijn de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en het oostelijk deel van Antwerpen het zwaarst getroffen. Overstromingen zijn ook daar niet uitgesloten.

In Limburg noopte het noodweer donderdagavond tot noodmaatregelen.

Jos Lantmeeter, gouverneur van de provincie, riep op tot evacuatie uit gevoelige gebieden in Limburgse gemeenten die palen aan de Maas: Maasmechelen, Maaseik, Lanaken, Kinrooi en Dilsen-Stokkem. Al die gemeenten gaan over tot preventieve evacuaties.

In Maasmechelen werd de evacuatie van inwoners van Meeswijk, Leut en Vucht-dorp donderdagavond al aangekondigd voor de gouverneur tussenkwam. Even later berichtte de gemeente ook over een verplichte evacuatie in Kotem en Boorsem. Mensen die niet bij familie of vrienden terechtkunnen, kunnen naar het cultuurcentrum gaan.

In Lanaken is er een verplichte evacuatie in Smeermaas. De politie waarschuwt op dit ogenblik alle bewoners van de te evacueren straten: de Maasdijk, Sapstraat en Brugstraat tot de aansluiting met de Zuid-Willemsvaart. Alle getroffen bewoners worden opgevangen in het OC Jeugdpark Smeermaas. De evacuatie van Herbricht loopt nog, meldt burgemeester Marino Keulen (Open VLD).

Voor Dilsen-Stokkem gaat het over het mijnverzakkingsgebied. Dat is een zone van meer dan dertig straten in de stad. Mensen kunnen er eventueel terecht in de sporthal in Dilsen. In Maaseik worden inwoners van de deelgemeente Maaseik - zeker zij die in lager gelegen gebieden liggen, zoals Heppeneert, Aldeneik en andere wijken - gevraagd om vrijwillig te evacueren. Mogelijk volgt er later een verplichting voor sommige wijken, aldus burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD).

In Kinrooi blijft de verwachte stijging van de Maas volgens de laatste informatie binnen dijkhoogte. De diensten van de gemeente blijven alert. Vrijwillig evacueren kan altijd, meldt het gemeentebestuur.

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staan de debieten op de Maas ook in Limburg historisch hoog. De voorspellingen wijzen uit dat de situatie enkel zal verergeren. Er worden mogelijke debieten voorspeld tot 3.750 kubieke meter per seconde, wat al 100 jaar niet meer gebeurd is.

Federale fase

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft de federale fase afgekondigd en ook het Europees steunteam van Civiele Bescherming geactiveerd. Daardoor kan ons land een beroep doen op extra materiaal en hulpverleners. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin kondigde daarop aan 40 reddingswerkers van het Franse leger naar Luik te sturen, net als een helikopter en een onderzoeksteam. Ook Italië en Duitsland stuurden al hulp.

Naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden is de federale fase van het crisisbeheer afgekondigd. #overstromingen #solidariteit



Suite aux conditions climatiques extrêmes, la phase fédérale de la gestion de crise a été décrétée. #inondations #solidarité — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) July 15, 2021

De Waalse regering heeft op haar beurt beslist om financiële noodhulp vrij te maken voor de mensen die getroffen zijn door de overstromingen. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) verzekerde dat de overstromingen erkend zullen worden als nationale ramp.

Koning Filip en koningin Mathilde trokken in de namiddag naar het zwaar getroffen Chaudfontaine. Ze wisselden wat woorden met de slachtoffers om hen moed in te praten. De koning nam daarna het woord om zijn gedachten te uiten en sprak zijn dankbaarheid uit voor de reddings- en hulpdiensten die al verschillende dagen in de weer zijn. De gemeente Chaudfontaine is zwaar getroffen door het noodweer en de overstromingen. De stortbuien en daaruit voortvloeiende overstromingen hebben het leven gekost aan acht personen, vier anderen zijn nog vermist.

© Belga Image

Vele waterlopen in Wallonië hebben de alarmdrempel voor overstromingen overschreden. Uit de laatste stand van zaken van 19 uur blijkt dat de risico's op overstroming het hoogst zijn voor de rivieren Eau d'Heure, Eau blanche en Eau noire, de Boven- en Beneden-Lesse, de Lhomme, de Ourthe, de Amblève, de Vesder, de Viroin, de Dijle, de Zenne, het kanaal Brussel-Charleroi, de Chiers, de Mehaigne, de Hoge en Lage Maas en hun bijrivieren.

Vanaf 7 uur werd het treinverkeer in Wallonië helemaal stilgelegd. Iets voordien was een lege trein ontspoord bij het binnenrijden van Rochefort-Jemelle (provincie Namen). Slechts enkele treinen rijden nog in het zuiden van het land, maar de NMBS raadt het nemen van de trein er sterk af. De spoormaatschappij vraagt reizigers ook om weg te blijven van de stations in de provincies Namen, Luxemburg en Luik. Het station Luik-Guillemins en de andere stations in de stad Luik zijn sinds de namiddag gesloten.

De stortbuien hebben ook het gas- en elektriciteitsnet getroffen, net als de drinkwatertoevoer van waterbeheerders SWDE en CILE. Ook het telefoonnetwerk in de provincie Luik werd getroffen. De postbedeling in verschillende plaatsen in het land was donderdag ook verstoord.

In Vlaanderen zijn de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en het oostelijk deel van Antwerpen het zwaarst getroffen. Overstromingen zijn ook daar niet uitgesloten.

KMI

Het KMI heeft het volledige land op het einde van de namiddag code geel toegekend, met uitzondering van de kust en de provincies West- en Oost-Vlaanderen. De provincies Namen en Luxemburg kregen woensdag code oranje opgekleefd, terwijl voor Luik zelfs code rood van kracht was. Er wordt nog steeds zo'n 5 à 30 millimeter neerslag verwacht.

© Belga Image

Meer dan 50 doden in Duitsland

Niet enkel in België, ook onze buurlanden worden gekweld door het noodweer. In het westen van Duitsland is het dodental van het noodweer opgelopen tot boven de 50. Dat heeft de politie meegedeeld.

In het district Ahrweiler, in de deelstaat Rijnland-Palts, werd het dodental donderdag na de middag bijgesteld van vijf naar achttien. In de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen zijn intussen 24 overlijdens gemeld. De politie van Keulen zegt in haar regio alleen al 20 doden te hebben geteld. Nog niet alle lichamen zijn geborgen. 'Ter bescherming van de nabestaanden zal de politie geen verklaringen publiceren over de identiteit, leeftijd, plaats van ontdekking en omstandigheden van overlijden', zo deelt de polite nog mee.

Door de overstromingen zijn in het westen van Duitsland verschillende huizen ingestort en enkele plaatsen zijn afgesneden van de buitenwereld. Er zijn ook nog altijd tientallen mensen vermist. Hoeveel van die mensen in nood verkeren, is niet duidelijk. Wellicht zijn ook heel wat mensen op vakantie, of hebben ze wegens het noodweer onderdak gezocht bij kennissen. Omdat het gsm-netwerk gedeeltelijk platligt, is het lastig om iedereen te bereiken. Het Duitse leger heeft honderden soldaten ingezet om de inwoners van de getroffen gebieden te helpen.

Opvallend: de Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag zijn medeleven betuigd aan de familieleden van zij die bij de overstromingen in het westen van Duitsland zijn omgekomen.

De Kremlinbewoner vroeg in een telegram kanselier Angela Merkel en president Frank-Walter Steinmeier "zijn diep medeleven" over te brengen aan de rouwende families. Hij wenste de gewonden een spoedig herstel toe. Rusland had onlangs in delen van het land ook met overstromingen te maken.

Steden in Noord-Limburg geëvacueerd

Steeds meer dorpen en stadsdelen langs de Maas in Nederlands Limburg, waarvan een aantal aan België grenst, worden inderhaast geëvacueerd. Dat hebben de Veiligheidsregio Zuid Limburg en de gemeenten Echt-Susteren en Roermond gemeld.

De snel stijgende Maas zet donderdagavond delen van het zuidwesten van Nederlands Limburg onder water. Iedereen die daar woont moet de woning uit. Mensen kunnen terecht in opvanglocaties, als ze bij familie of kennissen geen onderdak vinden. Geëvacueerd worden in Zuid-Limburg inwoners van de wijken Heugem en Randwyck in Maastricht, inwoners van een aantal straten in Eijsden en Laag Caestert, en inwoners van Maasband, Meers, Urmond en Berg aan de Maas. Zij moeten 'zo snel mogelijk' hun huizen verlaten, aldus de veiligheidsregio. Wie zelf niet in staat is om uit eigen kracht de woning te verlaten, kan contact opnemen met de lokale autoriteiten, die dan hulp bieden.

De Maas bereikt donderdagavond een afvoer van 3700 kuub per seconde, bijna duizend meer dan tijdens de watersnood in de jaren '90 van de vorige eeuw. Het water kan op sommige plaatsen 5 meter stijgen. In Midden-Limburg worden Roosteren en omliggende dorpen ontruimd.

Inmiddels is ook Roermond begonnen met een grootscheepse evacuatie van zo'n 5.000 inwoners. Zij wonen in de buurt van Roer en zijriviertje de Hambeek. Doordat de Maas vrijdag een piek bereikt op hetzelfde moment dat ook Roer en Hambeek pieken, kunnen de Roer en Hambeek hun water niet kwijt in de Maas. Dat leidt ertoe dat het water de stad in loopt. Zowel de Roer als de Maas heeft nog nooit zo'n hoge waterstand bereikt als nu.

Donderdagavond kregen de getroffen inwoners een bericht van de plaatselijke autoriteiten om hun woning zo snel mogelijk te verlaten. Mensen die geen plek vinden bij familie of kennissen, worden opgevangen in sporthal de Jo Gerrishal.

