Door een panne bij de noodcentrales zijn de noodnummers 100, 101 en 112 in de nacht van donderdag op vrijdag moeilijk bereikbaar in België. Dat heeft het Crisiscentrum meegedeeld.

De problemen ontstonden rond middernacht door een technische panne bij Proximus. Even na 4 uur waren er nog altijd problemen om sommige noodcentrales te bereiken.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het probleem zal duren. 'Proximus is momenteel bezig met het zoeken van een technische oplossing en staat in contact met de overheid', zo meldt het Crisiscentrum.

Er zijn per provincie drie alternatieve telefoonnummers voorzien, afhankelijk van de telecomprovider. Mensen die de noodcentrale niet kunnen bereiken, krijgen de raad om in geval van nood met een gsm een van die nummers te bellen.

De lijst met de telefoonnummers is terug te vinden op de website crisiscentrum.be.

In Brussel kunnen mensen in noodgevallen terecht op het nummer +32471512857 (Proximus), +32471512858 (Orange) en +32471512859 (Base).

In Oost-Vlaanderen: +32471512738 (Proximus), +32471512781 (Orange) en +32471512784 (Base).

In West-Vlaanderen: +32471512904 (Proximus), +32471512970 (Orange) en +32471513142 (Base).

In Limburg: +32471513128 (Proximus), +32471513137 (Orange) en +32471513139 (Base).

In Antwerpen: +32471513146 (Proximus), +32471513147 (Orange) en +32471513148 (Base).

In Vlaams-Brabant: +32471512804 (Proximus), +32471512865 (Orange) en +32471512877 (Base).

In Henegouwen: +32471513152 (Proximus), +32471513162 (Orange) en +32471513172 (Base).

In Luik: +32471513156 (Proximus), +32471513166 (Orange) en +32471513176 (Base).

In Luxemburg: +32471513154 (Proximus), +32471513164 (Orange) en +32471513169 (Base).

En in Namen: +32471512957 (Proximus), +32471513158 (Orange) en +32471513159 (Base).

