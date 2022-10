Nonkel opgepakt voor drugsvondst bij Jeugdraadvoorzitter

In de nasleep van de huiszoeking in de ouderlijke woning van Vlaamse Jeugdraadvoorzitter Amir Bachrouri (19) waarbij een grote hoeveelheid cocaïne werd gevonden, is een nonkel van Bachrouri opgepakt en aangehouden. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen. Het Antwerpse parket bevestigt dat een 45-jarige man werd aangehouden in het onderzoek.

De huiszoeking die op 6 september gebeurde bij de moeder van Bachrouri leverde de vondst van een koffer met 20 kilogram cocaïne op. Bachrouri zelf werd net als enkele andere gezinsleden ondervraagd in het dossier, maar ontkende elke betrokkenheid.

Nu is er dus een nonkel van de Jeugdraadvoorzitter opgepakt en ook door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij zou de feiten al hebben bekend. Amir Bachrouri werd in 2021 verkozen tot voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad en was toen de jongste voorzitter ooit van het adviesorgaan van de Vlaamse regering. Na de huiszoeking sprak de Jeugdraad zijn steun uit voor hem.

Vlaams Belang plaatste Bachrouri wel op een campagnebeeld naast zakken met drugs, wat hen op heel wat kritiek kwam te staan.