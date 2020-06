Een staking komt er die dag niet, maar de non-profitsector zal op 18 juni 'een sterk signaal' geven.

Dat laat de christelijke bediendenbond ACV Puls weten. De actie zal in alle instellingen gevoerd worden.

Met de coronacrisis is de 'witte sector' in het centrum van de aandacht gekomen. De zorgsector draait overuren om de ongeziene gezondheidscrisis aan te pakken, wat meteen ook de onvrede deed heropflakkeren. Onder meer rond Rerum Novarum kwam de roep om een loonsverhoging en de herwaardering van de sector. 'We zijn zeker en vast niet van plan te staken', benadrukt Mark Selleslach van ACV Puls. 'Wat ons betreft zou een staking in volle covid-tijden absoluut niet de juiste keuze zijn.'

Maar anderzijds wil de bond niet wachten tot na de zomer, of na de coronasaga, om de kat de bel aan te binden. 'We willen op een aangepaste manier een sterk signaal geven.' Er zal geen hinder zijn voor patiënten of collega's, klinkt het nog.

Naast meer loon en betere arbeidsvoorwaarden, staan ook minder werkdruk en bijhorend meer personeel op het wenslijstje, alsook investeringen in plaats van besparingen. Een nieuw 'non-profit pact', zegt ACV Puls ook via de website wittewoede.be.

400 miljoen extra

De bonden zijn wel tevreden met de extra middelen waarover een brede meerderheid van tien partijen het net eens geraakt is. Het gaat om 400 miljoen euro extra. Een werkgroep onder leiding van de Kamerleden Jan Bertels (SP.A) en Marc Goblet (PS) heeft nu een wetsvoorstel uitgewerkt over het bestendigen van die middelen en over de exacte verdeling. Het grootste deel van de middelen gaat naar de algemene ziekenhuisfinanciering, waarmee extra verpleegkundigen kunnen worden aangeworven. Maar het lijkt niet voldoende: 'zeer goed nieuws, maar we dromen van een "new deal" die "transversaler" (allesomvattender, red.) is', zegt Stéphanie Paermentier van CNE, de Franstalige tegenhanger van ACV. 'Het applaus, de witte vlaggen en zoveel steun, het was hartverwarmend. Die solidaire stroom in de sector en in de samenleving blijven we in ons hart dragen. Ook de politieke overheid betitelde de non-profit ineens als een essentiële sleutelsector', aldus ACV Puls. 'Zal die overheid dan eindelijk ook de fundamentele problemen van de sleutelsector oplossen? Of was het maar een schouderklopje voor effe? De erkenning en waardering moeten nu omgezet worden in fundamentele verbeteringen.'

De actiedag zal gehouden worden in de hele non-profit, zowel in de federale als regionale sectoren. Naast de ziekenhuizen en rusthuizen gaat het om de thuisverpleging, geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang en onthaalouders, gezinszorg, gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk, revalidatie-instellingen en de maatwerkbedrijven.

