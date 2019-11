Er zijn meer Belgische IS'ers uit Syrië ontsnapt. Er blijken ook twee Antwerpse vrouwen opnieuw op de loop. Dat melden VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws op basis van 'goed ingelichte bronnen', die zeggen dat zij al in Turkije zitten, maar daar nog niet zijn opgepakt.

Toen het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) in oktober aan het parlement meedeelde dat er door de Turkse inval in het noorden van Syrië zeker vijf Belgen, twee mannen en drie vrouwen, uit gevangenissen van de Koerden ontsnapten, was dat slechts een deel van de werkelijkheid. Er waren namelijk ook eerder al landgenoten ontsnapt. Minstens vier vrouwen, leerde een nota die het OCAD overhandigde aan de Kamercommissie voor Buitenlandse Betrekkingen. 'Goed ingelichte bronnen' hebben aan Het Laatste Nieuws namen genoemd van twee van die vrouwen. De uit Mechelen stammende Kaoutar Bioui (32) is de echtgenote van Hicham Chaïb, het gewezen Shariah4Belgium-kopstuk dat in een video van Islamitische Staat (IS) verscheen terwijl hij een gevangene executeert met een schot in het hoofd. De tweede vrouw is Rahma Benmezian (31). Zij is de oudere zus van Fatima Benmezian, de vrouw uit Borgerhout die vorige maand uit het Koerdische kamp in Ain Issa ontkwam en kort geleden in Turkije opgepakt werd. Rahma Benmezian en Bioui zijn volgens de bronnen wellicht al maanden geleden ontsnapt uit het kamp van Al-Hol. De kans is groot dat ze hun vrijheid kochten met geld dat door IS-aanhangers in heel Europa wordt samengebracht. Ook in België zijn er al twee verdachten van zulke collectes in de boeien geslagen.

Beide vrouwen vertrokken in 2013 naar Syrië en zijn ook close met Bouchra Abouallal en Tatiana Wielandt, de twee andere Belgische vrouwen die vorige maand uit Ain Issa ontsnapten. Zij zitten nu vast bij een pro-Turkse militie in Syrië. Benmezian was getrouwd met een neef van Abouallal, terwijl het Bioui zou zijn geweest die Wielandt en Abouallal terug naar Syrië lokte nadat zij in 2014 teruggekeerd waren om hier te bevallen.

Insiders zeggen dat Bioui en Benmezian nog niets aan extremisme ingeboet hebben. En dat is volgens de bronnen verontrustend, wetend wat een gevangen genomen Antwerpse IS'er over hen verklaarde toen hij werd verhoord. Niemand lijkt met zekerheid te weten waar de twee vrouwen intussen verblijven. 'Maar er zijn sterke tekenen dat ze in Turkije zitten en daar nog op vrije voeten zijn', zeggen de bronnen aan Het Laatste Nieuws. Of ze nog rondlopen met het idee om een aanslag te plegen, valt moeilijk in te schatten. Maar ze zijn volgens Het Laatste Nieuws wel getraind om een aanslag te plegen.