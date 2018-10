'Nog minder dan voorziene 25.000 militairen bij Defensie'

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) schreef in zijn strategische visie, de leidraad voor het defensiebeleid tot 2030, dat een leger van 25.000 mensen moet volstaan om aan alle opdrachten te kunnen voldoen. Nu al telt het departement echter minder dan 25.000 militairen, aldus de openbare omroep, en binnen vier jaar zou het aantal militairen zelfs onder de 22.000 manschappen zakken.

Die daling heeft onder meer te maken met de golf van pensioneringen: de komende vijf jaar verlaten meer dan 1.000 militairen elk jaar Defensie. De voorbije jaren mocht Defensie veel te weinig rekruteren, waardoor het nu niet mogelijk is om die leegloop aan te zuiveren.

Een tweede probleem is dat heel wat jongeren al snel Defensie weer verlaten. Na een paar maanden of een paar jaar beseffen ze dat het niets voor hen is.

Daarnaast verlaten steeds meer 'jonge actieve militairen' het leger. Ook dat is niet nieuw, maar het gaat wel om steeds meer militairen die tot de ruggengraat van de organisatie gerekend worden. Vorig jaar ging het om bijna 600 militairen, twee jaar daarvoor om net geen 400 militairen.

Reactie vakbond

'De situatie is rampzalig. We hebben al verschillende keren aan de minister gevraagd om het beroep aantrekkelijker te maken. Alleen zo kan de motivatie terugkeren', zegt Edwin Lauwereins van VSOA Defensie in een reactie aan persagentschap Belga.

'De kerntaken verminderen niet, maar er is wel steeds minder volk om ze uit te voeren. De militairen die tot de zogenoemde ruggengraat gerekend worden, krijgen die cumuls bovenop hun dagtaak. Het is gewoon niet meer haalbaar', bevestigt de vakbondsman.

De motivatie bij de militairen is ver zoek. 'Militair is een speciaal beroep en dat wordt niet genoeg benadrukt. Ze worden constant ingezet in de straten en hebben bij wijze van spreken nog geen zandkorrel van de Sahara gezien. Het is hoog tijd dat het beroep van militair opgewaardeerd wordt. De verloning en de premies moeten worden aangepast', zegt Lauwereins. 'We zitten in een economische remonte en dan is de keuze voor Defensie niet evident. Als ze in de privésector hetzelfde kunnen krijgen, is de rekening snel gemaakt.'