Nog geen akkoord over verhoging defensiebudget

De federale vicepremiers in het kernkabinet hebben tot 2 uur dinsdagochtend samengezeten, maar konden nog geen akkoord bereiken over de verhoging van het defensiebudget naar 2 procent van het bruto binnenlands product. Dat bevestigen regeringsbronnen.

Premier Alexander De Croo wil eind deze maand naar de NAVO-top in Madrid kunnen trekken met het nieuws dat België de defensie-uitgaven tegen 2035 eindelijk optrekt tot 2 procent van het bbp, in navolging van verschillende andere Europese lidstaten die, aangespoord door de Russische invasie van Oekraïne, extra geld vrijmaken voor defensie. De premier koppelt daar wel voorwaarden aan vast, zoals een efficiëntere taakverdeling op Europees niveau en een betere maatschappelijke return.

Binnen Vivaldi is echter niet iedereen even enthousiast over een verdere verhoging van het defensiebudget. Zo voelen de groenen er meer voor om extra te investeren in onder meer hernieuwbare energie en klimaatmaatregelen. Vicepremier Georges Gilkinet van Ecolo herhaalde dat standpunt dinsdagochtend in La Première bij RTBF (wel degelijk op RTBF en dus niet op Bel-RTL, red.). ‘Er is nog wat tijd nodig om tot een akkoord te komen. De NAVO-top in Madrid is aan het eind van de maand. Er is een veel bredere agenda die ons ook vooruit kan helpen’, zei de Ecolo-minister. ‘We gaan het beleid van de toekomst niet hypothekeren met ondoordachte keuzes. Daarom denken wij na over een reeks voorwaarden om de uitgaven voor defensie te verhogen.’

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert noemde het dinsdag in De Ochtend op Radio 1 ‘een pure symboolkwestie’. ‘En die begrijp ik niet. We zitten met een oorlog in Oekraïne. We hebben jaren te weinig geïnvesteerd in de defensie. Als we materiaal naar Oekraïne sturen, is dat er vaak waarvan we er zelf te weinig hebben. Je kan als land dat de NAVO huisvest, het niet maken om je niet te engageren om aan de basisverplichtingen te voldoen’, aldus Lachaert. ‘Ik zie niet in dat een groene familie, die toch deze coalitie enorm genegen is, de premier niet zou toelaten naar Madrid te gaan en daar een engagement aan te gaan. Dus ik hoop toch dat dit de komende dagen kan landen’, voegde de Open Vld-voorzitter daar nog aan toe.

De NAVO-top vindt van 28 tot 30 juni plaats in de Spaanse hoofdstad. Het defensiebudget is maar een van de dossiers waarin de federale regering wil landen voor 21 juli. Ook onder meer de arbeidsdeal, een deel van de pensioenhervorming en maatregelen om de energiefactuur te drukken, liggen nog op de tafel van de ministers. De kern had het maandag ook over die arbeidsdeal. ‘Eigenlijk is de arbeidsdeal maar het begin van de hele discussie. We leven vandaag met een gigantische opportuniteit. Er zijn veel werklozen en er is massaal veel werk. We moeten aan tweede urgent plan voor arbeidskrapte schrijven’, zei Lachaert daarover nog in De Ochtend.