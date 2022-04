Het Overlegcomité van de federale regering en de deelstaten is het vrijdag nog niet eens geraakt over de Vlaamse eis om een half miljard euro terug te krijgen van het federale niveau, een misrekening die het gevolg was van de zesde staatshervorming.

Het Overlegcomité klopte vrijdag de Belgische meerjarenbegroting tot 2025 af, die eind deze maand moet worden overgemaakt aan de Europese Commissie. Daardoor kan het stabiliteitsprogramma voor 2022 vandaag/vrijdag worden ingediend bij de Europese Commissie, meldt staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD). De federale overheid houdt vast aan het afgesproken budgettaire traject met een vaste jaarlijkse inspanning van 0,2 procent van het bbp en een bijkomende variabele inspanning, die voorlopig op 0,2 procent per jaar wordt ingeschat. Voor de deelstaten stelt de federale overheid een gelijkaardig traject voor.

De Vlaamse regering liet eerder deze week al weten dat ze zich terugtrekt uit de onderhandelingen en zich beperkt tot akte nemen van het uiteindelijke budgettaire traject. Vlaanderen houdt immers vast aan een begrotingsevenwicht in 2027, en 'gezien de verschillende begrotingspaden, is het nu onbegonnen werk om gezamenlijke afspraken te maken', klonk het in De Standaard.

Woonzorgcentra

In aanloop naar het Overlegcomité liet de Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) weten dat de Vlaamse regering ongeveer een half miljard euro terugeist van het federale niveau.

Het dispuut is het gevolg van een misrekening bij de zesde staatshervorming. Daarbij werden afspraken gemaakt over de financiering van de overgehevelde bevoegdheden via dotaties vanuit de federale regering, maar de regio's namen niet meteen alle bevoegdheden over. De federale overheid hield dus nog een deel van de dotaties in, maar bij de afrekening voor de woonzorgcentra liep het blijkbaar fout, schreef De Standaard eerder deze week.

Volgens Waals minister van Begroting Adrien Dolimont (MR) betwisten alle deelstaten samen 489 miljoen euro, waarvan 105 miljoen euro voor Wallonië. Hij benadrukte dat dat niet het enige dossier is, en dat de Waalse regering ook kijkt naar de lager dan verhoopte federale bijdrage aan de Europese relancesteun.

Het Overlegcomité heeft echter nog geen knopen doorgehakt in het dossier, zegt het kabinet van premier Alexander De Croo. Volgens de woordvoerder van Diependaele ging het om een elektronisch overleg, en zal het dossier opnieuw op de agenda komen tijdens een fysiek Overlegcomité op 1 juni.

