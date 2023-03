Nog geen akkoord over begrotingscontrole in de maak

Het federale kernkabinet onderhandelt morgen/dinsdag vanaf 17 uur verder over de begrotingscontrole.

De federale regering buigt zich al enkele weken over de begrotingscontrole. Die gesprekken struikelden afgelopen weekend over de bijkomende inspanning die premier Alexander De Croo naar verluidt naar voren schuift om de begroting op lange termijn gezonder te maken. Het zou volgens bronnen gaan om 0,3 procent van het bruto binnenlands product, of ongeveer 1,8 miljard euro.

Volgens de linkse partijen, en dan vooral de PS, wil de premier het geld halen ‘bij de financieel zwaksten’ en is dat ‘onrechtvaardig’, al klinkt elders dat de bijkomende inspanning – het bedrag noch de manier waarop dat bereikt moet worden – nog niet vast ligt.

De deadline voor de begrotingscontrole is 31 maart.