Omstreeks 8.45 en een uur later woensdagochtend zijn twee vluchten met respectievelijk 198 en 272 geëvacueerde personen uit Afghanistan aangekomen op de militaire luchthaven in Melsbroek. In totaal zijn woensdag dus 470 personen geland.

Het tweede vliegtuig vervoerde 202 Afghaanse Belgen en 70 Nederlanders. Aan boord waren ook drie zwangere vrouwen, waarvan één vrouw in haar laatste uren zit. Er werd ook een moeder met een kind van slechts 17 dagen oud geëvacueerd. Met de eerste vlucht die woensdag landde in Melsbroek werden 198 personen vervoerd.

De passagiers van beide vluchten zijn meteen overgebracht naar Peutie voor een veiligheids- en medische screening.

Geheime operatie

Of het gaat om de personen die dinsdag met bussen vanuit Kaboel naar de luchthaven zijn gebracht, is niet duidelijk.

Dinsdag berichtte VRT NWS over een geheime operatie waarbij zo'n 200 tot 250 personen met vijf bussen vanuit de stad naar de luchthaven van Kaboel waren gebracht. Tot nu toe moesten mensen zelf op de luchthaven zien te geraken, en konden ze van daaruit op een evacuatievlucht stappen.

Het zou de eerste keer zijn dat er ook vanuit de stad mensen geëvacueerd werden. Om een militaire extractie zou het niet gaan: er zijn geen Belgische militairen in de stad geweest.

Het nieuws is niet officieel bevestigd door de federale regering, en kon ook woensdag nog niet bevestigd worden.

Meer dan 1000

De afgelopen dagen landden al drie vluchten op Melsbroek met geëvacueerden uit Afghanistan, met aan boord 1.147 mensen. Aanvankelijk werd gewerkt met een lijst van 580 mensen die recht hadden op een evacuatie door ons land, maar die lijst evolueert constant, was dinsdag te horen.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) liet ook weten dat de Belgische evacuatiemissie Red Kite vrijdag afgerond moet zijn. De Amerikanen hebben duidelijk gemaakt dat de coalitiepartners in Afghanistan maar tot vrijdag 27 augustus krijgen voor hun evacuaties. De klok tikt, want de Amerikanen gaan niet in op de vraag van de coalitiepartners om de deadline van 31 augustus los te laten.

