Om 7.35 uur is dinsdag een chartervlucht van Air Belgium geland op de militaire luchthaven van Melsbroek met aan boord geëvacueerden uit Afghanistan. De inzittenden van het toestel worden overgebracht naar de kazerne van Peutie voor een screening.

Het toestel was ruim 8 uur eerder opgestegen in het Pakistaanse Islamabad en is dinsdagochtend veilig geland op Belgische bodem, zo blijkt uit gegevens van Flightradar. De passagiers worden op dit moment met bussen onder escorte van de federale politie overgebracht naar de militaire kazerne in Peutie. Daar ondergaan ze een veiligheids- en medische screening, meldt Defensie.

Hoeveel mensen er precies aan boord zaten van de Air Belgium-vlucht is op dit moment nog niet duidelijk. Gisteren/maandag landden op de militaire luchthaven van Melsbroek ook al twee evacuatievluchten uit Islamabad. Aan boord van die toestellen bevonden zich 222 passagiers, meldt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) dinsdagochtend. Het ging om 63 Belgen en 158 Afghanen. Bij die laatste groep gaat het om mensen die door hun specifieke profiel het risico lopen op vervolging door de taliban, zoals mensen die voor het Belgische leger hebben gewerkt of mensenrechtenactivisten, samen met hun gezinsleden, klinkt het.

Er bevond zich ook een vrouwelijke hoge overheidsambtenaar onder de passagiers. Daarnaast zat er ook een Afghaans kind van 14 jaar aan boord van een van de toestellen. Dat kind reisde alleen en bleek geen banden te hebben met België. De 14-jarige wordt nu opgevangen in een opvangcentrum van Fedasil voor niet-begeleide minderjarigen en krijgt een voogd via de Dienst Voogdij. Een andere persoon zal door Denemarken worden opgevangen. De meeste geëvacueerden konden gisteren/maandag na hun aankomst en controle in Peutie terugkeren naar hun eigen woonplaats in ons land. Voor de Afghanen zonder verblijfstitel wordt een procedure gezinshereniging of een asielprocedure opgestart.

