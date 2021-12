Er dreigt niets in huis te komen van de vernieuwing die de Moslimexecutieve tegen begin volgend jaar beloofd heeft. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

Het officiële aanspreekpunt voor de islamitische godsdienst in ons land moet zich van justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) onttrekken aan de beïnvloeding vanuit Marokko en Turkije om aanspraak te blijven maken op haar subsidies van meer dan een half miljoen euro per jaar. Documenten die Het Laatste Nieuws in handen kreeg tonen volgens de krant echter aan dat spionnen van Rabat en Ankara 'door de deur verdwijnen, maar langs het raam terug binnenkomen', zoals een ingewijde het omschrijft.

