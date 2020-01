Zowel voor de kust als op het strand van De Panne is dinsdagvoormiddag een zoekactie aan de gang. Een veertiental vluchtelingen probeerde met een bootje de oversteek naar Groot-Brittanië te maken, maar het bootje kapseisde.

De zoekactie in de Panne gaat dinsdagvoormiddag verder op het strand en in Frankrijk. Al zes vluchtelingen zijn 's ochtends gevonden en opgepakt nadat ze met een bootje het water waren ingegaan. Acht anderen, onder wie vermoedelijk twee minderjarigen, zijn nog vermist. Dat meldt de korpschef van politiezone Westkust.

Dinsdagmorgen kreeg de politie van De Panne melding dat een transmigrant zich onderkoeld ter hoogte van de inkomhal van een gebouw bevond. De noodprocedure drenkeling werd onmiddellijk opgestart. Volgens de persoon stapte hij met dertien andere vluchtelingen in een bootje.

Ondertussen werden al zes personen opgepakt en ondervraagd, onder wie één Afghaan en vijf Iraniërs. Vijf van hen zaten op een bus richting Frankrijk.

Momenteel zijn dus nog acht personen vermist. Vermoedelijk zouden daar twee minderjarigen bij zijn. 'Dat konden we uitmaken aan de hand van kleren die we vonden', vertelt de politie.

