Er liggen op dit moment nog 320 coronapatiënten op de afdeling intensive care. Dat is een daling met 10 tegenover zaterdag.

Dat blijkt maandag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, meegedeeld door het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Zondag lagen er nog 2.964 mensen met een covid-besmetting in het ziekenhuis. Zaterdag was dat aantal al onder de 3.000 gezakt.

Tussen 11 en 17 februari werden dagelijks gemiddeld 10.229 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 40 procent in vergelijking met de voorgaande periode.

