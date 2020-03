Meer dan duizend rijtuigen, locomotieven en motorstellen van de NMBS blijken asbest te bevatten. De spoorwegmaatschappij wil het grootste deel van die asbestvoertuigen binnenkort verkopen, schrijft De Tijd dinsdag.

De afdeling techniek van de NMBS is op zoek naar kandidaat-kopers voor meer dan 500 wagons van het type M4. De spoorwegmaatschappij wil de voertuigen tegen 2023 stapsgewijs uit roulatie halen. Enig probleem: de M4-wagons bevatten 'beperkte hoeveelheden asbest, vooral in de vorm van Klingerit-pakkingen' en kunnen ook de schadelijke stof Chroom-6 bevatten 'in het schilderwerk onder de wagon en op het dak'. Dat staat in het informatiedocument voor kandidaat-kopers dat NMBS Technics op zijn website plaatste.

De M4's zijn niet de enige Belgische spoorvoertuigen met asbest. De NMBS heeft in 1.152 voertuigen asbest vastgesteld. Dat blijkt uit een antwoord van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) vorige week aan Kamerlid Joris Vandenbroucke (SP.A).

Bellot lijst in zijn antwoord 720 rijtuigen, 193 locomotieven en 239 motorstellen met asbest op. Dat komt neer op bijna de helft van de NMBS-vloot. Het gaat grotendeels om voertuigen gebouwd voor midden jaren 80, die nog rondrijden, maar binnenkort van het spoor verdwijnen.

De NMBS verkoopt al enkele jaren oud rollend materieel dat buiten dienst is, aan het einde van zijn levensduur of na een ongeval. 'Als het materieel asbest bevat, dient dat verwijderd te worden voorafgaand aan de overdracht van eigenaar', legt NMBS-woordvoerder Bart Crols uit.

De afdeling techniek van de NMBS is op zoek naar kandidaat-kopers voor meer dan 500 wagons van het type M4. De spoorwegmaatschappij wil de voertuigen tegen 2023 stapsgewijs uit roulatie halen. Enig probleem: de M4-wagons bevatten 'beperkte hoeveelheden asbest, vooral in de vorm van Klingerit-pakkingen' en kunnen ook de schadelijke stof Chroom-6 bevatten 'in het schilderwerk onder de wagon en op het dak'. Dat staat in het informatiedocument voor kandidaat-kopers dat NMBS Technics op zijn website plaatste. De M4's zijn niet de enige Belgische spoorvoertuigen met asbest. De NMBS heeft in 1.152 voertuigen asbest vastgesteld. Dat blijkt uit een antwoord van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) vorige week aan Kamerlid Joris Vandenbroucke (SP.A). Bellot lijst in zijn antwoord 720 rijtuigen, 193 locomotieven en 239 motorstellen met asbest op. Dat komt neer op bijna de helft van de NMBS-vloot. Het gaat grotendeels om voertuigen gebouwd voor midden jaren 80, die nog rondrijden, maar binnenkort van het spoor verdwijnen. De NMBS verkoopt al enkele jaren oud rollend materieel dat buiten dienst is, aan het einde van zijn levensduur of na een ongeval. 'Als het materieel asbest bevat, dient dat verwijderd te worden voorafgaand aan de overdracht van eigenaar', legt NMBS-woordvoerder Bart Crols uit.