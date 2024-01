NMBS verandert openingsuren van loketten in bijna alle treinstations

In nagenoeg alle treinstations waar er nog loketten zijn, wijzigen de openingsuren vanaf 1 maart. Er zijn maar vier stations waar er helemaal niets verandert, zo blijkt uit een lijst die Belga kon inkijken.

Spoorwegmaatschappij NMBS communiceerde vorige week over de grootste veranderingen. Toen was er sprake van wijzigingen in 54 van de 91 stations waar er nog loketten zijn. Het ging dan bijvoorbeeld om 33 stations waar de loketten niet meer in het weekend open zullen zijn. In andere stations sluiten de loketten op zondag, of zijn ze tijdens de week alleen nog ’s ochtends open.

Maar er blijken nog meer openingsuren van loketten aangepast te worden. In de lijst die Belga kon inkijken, staan maar vier stations met loketten waar er begin maart niets verandert: Eupen, Kapellen, Puurs en Wezet.

In enkele andere stations verschuiven de openingsuren, maar blijven de loketten even lang open per dag tijdens de week. Dat is het geval in onder meer Blankenberge, Eeklo, Neerpelt, Spa en Tongeren. In alle andere stations worden de openingsuren ingekort. Vaak gaan de loketten ’s ochtends later open of sluiten ze ’s avonds vroeger de deuren. Zo zullen er in geen enkel station na 20 uur nog loketten open zijn, behalve Brussel-Zuid (hub voor internationale treinen).

In grote stations als Antwerpen-Centraal, Brugge, Brussel-Noord, Brussels Airport, Gent-Dampoort, Gent-Sint-Pieters en Leuven zullen de loketten op weekdagen dagelijks minstens twee uur minder bemand zijn. In het drukste Waalse station, Namen, is dat één uur.

NMBS verwijst voor de ingrepen naar ‘de forse toename van de digitale verkopen’. Zo wordt nog maar 10 procent van de tickets aan een loket gekocht, waar dat in 2015 nog de helft was. Toen waren er wel nog meer stations met loketten.

Er worden in maart voor alle duidelijkheid in geen enkel station loketten volledig gesloten. Ook de wachtzalen blijven toegankelijk en waar er assistentie is voor personen met beperkte mobiliteit, blijft die behouden, zo zei de NMBS eerder.

Contractbreuk?

De afbouw van de openingsuren van de loketten kwam woensdag ook ter sprake in de Kamercommissie Mobiliteit. Verschillende Kamerleden vonden dat de NMBS met de ingrepen minstens tegen de geest van het openbaredienstencontract tussen de overheid en de spoorwegmaatschappij ingaat.

De vakbonden bij de NMBS spreken van een vermindering van de dienstverlening aan de treinreizigers. Algemeen secretaris Günther Blauwens van de socialistische vakbond ACOD Spoor maakt de vergelijking met het weerbericht op televisie. ‘Iedereen heeft een app om het weer op de minuut te volgen, maar toch kijkt iedereen naar de weerman of weervrouw op tv’, zegt hij. Ook bij het spoor ‘vraagt iedereen bevestiging aan het personeel’.

Blauwens wijst er nog op dat de commerciële bedienden van de NMBS steevast goede punten krijgen van de reizigers. Nog volgens ACOD Spoor heeft de NMBS toegezegd om over de aanpassingen te overleggen. ‘We willen duidelijkheid over de toekomst van het betrokken personeel en de impact van deze besparingsmaatregel op de reizigers, in het bijzonder de reizigers met een beperkte mobiliteit’, aldus Blauwens. Volgens het project ‘dienstverlening in stations’ van de NMBS wordt het loketpersoneel immers betrokken bij de ondersteuning van die reizigers.