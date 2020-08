Spoorwegmaatschappij NMBS zal dan toch de mogelijkheid onderzoeken om een reservatiesysteem in te voeren. Dat meldt NMBS maandag na het overleg met de stad Oostende en de provincie West-Vlaanderen.

NMBS, de stad Oostende en de provincie West-Vlaanderen hebben maandag besproken welke bijkomende maatregelen mogelijk zijn voor wie met het warme weer van de komende dagen met de trein naar Oostende wil. De verschillende partijen pleegden speciaal overleg nadat er vrijdag in het station van Oostende chaos uitbrak na een incident op het spoor. Honderden toeristen zaten toen dicht op elkaar gepakt in het station.

Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) eiste snel een veiligheidsplan van NMBS en weigerde tot die tijd extra treinen te aanvaarden richting Oostende. Ondertussen is NMBS bereid actie te ondernemen. Enerzijds wordt bekeken hoe de reizigersstromen kunnen worden geoptimaliseerd. Anderzijds zal NMBS buiten het station een groot digitaal realtime informatiescherm plaatsen en de communicatie via de sociale media, die reizigers bij drukte snel kunnen informeren, versterken.

Extra treinen

De NMBS houdt vast aan de extra treinen richting kust. 'Gezien de extra treinreizigers die met het mooie weer worden verwacht, past NMBS haar aanbod aan om de reizigers te kunnen vervoeren in de beste sanitaire omstandigheden', aldus het bedrijf. Ook zal NMBS, op aandringen van Tommelein, mogelijke pistes onderzoeken op vlak van reservatiesystemen. 'We bekijken de mogelijkheden met hun voor- en nadelen, en dit in overleg met het Raadgevend Comité van de treinreizigers', klinkt het.

NMBS gaat daarnaast op korte termijn een app lanceren waarmee reizigers in realtime kunnen zien hoe druk het is op de trein die ze willen nemen, zodat ze op basis daarvan over hun verplaatsing kunnen beslissen. 'Die app zal er ongeveer tegen september zijn, wanneer de gratis treintickets kunnen worden gebruikt', zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.

Dinsdag gaat het overleg tussen NMBS en de stad, over de uitrol van concrete maatregelen, verder. 'Het risico is te hoog om niets te doen', zegt Tommelein. 'De NMBS moet dringend ingrijpen en er moet een noodplan zijn voor als er zich problemen zoals vrijdag voordoen. Idealiter zijn die plannen er tegen de komende hittegolf. Zo niet, hoef ik geen extra treinen richting Oostende.' (Belga)

