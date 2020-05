De NMBS, die maandag het vrijwel volledige treinaanbod herneemt, heeft bijkomende maatregelen genomen om haar reizigers te sensibiliseren en zowel hun gezondheid als die van het spoorpersoneel te beschermen. Dat meldt de spoorwegmaatschappij vrijdag. Een van de maatregelen is dat treinbegeleiders hun mondfluitje niet meer mogen gebruiken omwille van hygiënische redenen.

Reizigers zullen er massaal aan herinnerd worden dat iedereen vanaf 12 jaar verplicht is om vanaf 4 mei een mondmasker te dragen, en dat vanaf het betreden van het station, op de perrons en in de trein. De maatregel geldt ook voor wie niet de trein neemt, maar zich wel in het station begeeft om bijvoorbeeld naar een winkel te gaan.

De politie, die in eerste instantie verantwoordelijk is voor het toezicht op het correct naleven van de gezondheidsmaatregelen en het respecteren van de sociale afstand, zal regelmatig controles uitvoeren. Bovendien zal ook Securail volgens de NMBS maximaal aanwezig zijn en helpen toezien op het dragen van het mondmasker, de sociale afstand en of reizigers in bezit zijn van een geldig vervoersbewijs.

De NMBS verdeelt zelf geen mondmaskers of alcoholgel aan haar klanten. 'Iedereen moet zich dus zelf van het nodige masker voorzien', klinkt het. 'In het kader van de eerste fase van het afbouwplan hebben een aantal concessies de NMBS wel te kennen gegeven dat ze een rol willen spelen in de verkoop van mondmaskers en alcoholgel, bovenop hun gebruikelijk aanbod. Concreet zullen de concessiehouders de producten geleidelijk vanaf 11 mei aanbieden in een honderdtal stations in België, en dat in hun automaten of in hun winkels.'

De treinbegeleiders zullen voorts een elektronisch fluitje gebruiken om reizigers te waarschuwen dat de treindeuren sluiten. De NMBS vervangt tijdelijk het klassieke mondfluitje 'om hygiënische redenen'.

Vanaf maandag 4 mei kunnen reizigers weer rekenen op vrijwel het volledige treinaanbod, met uitzondering van een 70-tal van de P-treinen van en naar Brussel en P-treinen die woensdagnamiddag en zondagavond rijden. Reizigers krijgen wel de raad hun verplaatsingen zoveel mogelijk te spreiden en trajecten te kiezen tijdens de daluren (na 9 uur bijvoorbeeld, of 's avonds voor 16 uur of na 18 uur).

