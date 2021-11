In een trein in het station van Ottignies is een treinbegeleidster vrijdagavond het slachtoffer geworden van ernstige fysieke agressie. Spoorwegmaatschappij NMBS veroordeelt zaterdag in een mededeling het incident en hekelt de forse stijging van het aantal gevallen van agressie tegenover het spoorwegpersoneel.

Om nog onbekende reden werd de vrouw door enkele individuen op de trein tussen Dinant en Brussel-Zuid in elkaar geslagen. Een collega trof haar iets voor 21 uur aan op het perron in het station van Ottignies. Het slachtoffer was bij bewustzijn maar zwaar aangeslagen. Ze werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou het ziekenhuis intussen weer hebben kunnen verlaten. Er is een onderzoek opgestart om de daders te vinden, waarbij ook gebruik zal worden gemaakt van de aanwezige bewakingscamera's.

Topvrouw Sophie Dutordoir roept intussen opnieuw op tot respect en noemt elke vorm van agressie tegenover het NMBS-personeel onaanvaardbaar. Als gevolg van de agressie ontstonden er bij het personeel spontane acties, waardoor verschillende treinen werden geschrapt.

Toename met 53 procent over 2 jaar

Dit jaar registreerde de NMBS al meer dan 1.300 gevallen van agressie jegens personeelsleden. Dat is een toename van maar liefst 56 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020 en van 53 procent in vergelijking met het jaar voordien, voor de coronacrisis uitbarstte. Vooral sinds begin september van dit jaar is een duidelijke stijging van het aantal gevallen van agressie merkbaar, zegt het bedrijf. Terwijl de incidenten tot voor kort voornamelijk volgden op discussies met reizigers die niet over een geldig vervoersbewijs beschikken, gaat het nu vaak over het niet-respecteren van de sanitaire maatregelen, signaleert woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS. De NMBS benadrukt in haar reactie tot slot dat de spoorwegmaatschappij voor elk geval van agressie een klacht indient en zich burgerlijke partij stelt. Er is ook aan justitie uitdrukkelijk verzocht om elke daad van agressie te vervolgen en een nultolerantie te hanteren, luidt het.

'Respect voor essentiële rol'

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet schaart zich in een mededeling aan Belga achter de verklaring van de NMBS-directie. 'Geen enkele daad van geweld tegen het NMBS-personeel, of meer in het algemeen tegen personen met een publieke functie, is aanvaardbaar. Achter het uniform staan mensen, moeders en vaders, die respect verdienen voor de essentiële rol die zij spelen bij het waarborgen van de veiligheid van de reizigers en een vlot treinverkeer. Al mijn solidariteit gaat uit naar hen', aldus de minister

