De NMBS lanceert begin volgend jaar een digitaal alternatief voor de papieren tienrittenkaarten Standard Multi, Youth Multi en Local Multi. Dat zegt de spoorwegmaatschappij aan Belga. De papieren versies die met balpen ingevuld moeten worden, blijven bestaan maar zullen iets duurder zijn dan de digitale rittenkaarten.

De NMBS kondigde de digitale rittenkaarten eind 2018 al aan, maar stelde de invoering enkele keren uit. Vanaf begin volgend jaar komen ze er dan toch, zegt de spoorwegmaatschappij. Een exacte datum is er nog niet. De passen zullen vooraf via de NMBS-app op de smartphone moeten worden ingevuld en worden getoond aan de treinbegeleider.

De NMBS zegt in te spelen op wat de klanten willen, maar heeft zelf ook baat bij de digitale passen. De papieren passen zijn immers fraudegevoelig. Een slecht of niet ingevulde kaart leidt al eens tot discussies bij controle, wat soms uitmondt in verbaal of fysiek geweld.

Om het gebruik van de digitale passen aan te moedigen, maakt de NMBS ze goedkoper dan op papier. Als de tarieven naar jaarlijkse gewoonte op 1 februari de hoogte in gaan, zal de prijs van de digitale kaarten ongewijzigd blijven. Dat maakt dat een Standard Multi (de vroegere Rail Pass) voor tien reizen in 2de klasse 83 euro zal kosten, tegen 86 euro op papier. Voor de jongerenkaart Youth Multi (vroeger Go Pass) wordt dat 53 euro, tegen 55 euro voor de papieren rittenkaart.

