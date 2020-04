Volgens de openbaarvervoermaatschappijen NMBS en De Lijn zullen 'mondmaskers ­onvermijdelijk zijn om de veiligheid van reizigers en personeel te waarborgen', zegt Sophie Dutordoir, de ceo van de NMBS, in De Standaard.

'Als de afbouw van de lockdown geleidelijk gebeurt, zal er aanvankelijk geen probleem zijn', zegt Dutordoir. 'Maar zodra het aantal reizigers toeneemt, zullen wij de nodige ­afstand niet kunnen garanderen.'

Vandaag telt de NMBS elke dag gemiddeld 90.000 reizigers. Voor de lockdown waren dat er makkelijk tien keer zoveel.

Waar de drukte op de treinen in eerste instantie afhangt van pendelverkeer naar Brussel, zal voor De Lijn vooral de eventuele ­heropening van de scholen 'een cruciaal moment zijn', zegt directeur-generaal Roger Kesteloot. 'Onze grootste groep reizigers tijdens de spits zijn leerlingen van het ­secundair en het hoger onderwijs. Als daar weer les wordt gegeven, riskeren wij zwaar in de problemen te komen. Dan kunnen wij onmogelijk de regel van 1,5 meter afstand hanteren.'

Een versoepeling van die regel voor bussen en trams, in combinatie met mondmaskers dragen, zal volgens Kesteloot dan 'de enig mogelijke oplossing' zijn.

