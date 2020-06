De NMBS weigert op korte termijn gratis tienrittenkaarten uit te delen aan alle Belgen.

Dat meldt de Tijd. De raad van bestuur van de spoormaatschappij gaat daarmee lijnrecht in tegen een beslissing van de superkern.

De superkern, die bestaat uit de partijen van de federale regering en de partijen die haar steunen, besliste begin juni om een gratis tienrittenkaart (Rail Pass) uit te delen aan alle Belgen. CEO Sophie Dutordoir uitte meteen kritiek op die beslissing. Volgens haar brengt dit in coronatijden de veiligheid en de gezondheid van reizigers en personeel in gevaar. De NMBS verwacht bovendien 100 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen.

Notulen

De raad van bestuur besliste maandag om zich officieel tegen de beslissing van de superkern te verzetten, blijkt uit de notulen die de Tijd kon inkijken. De spoormaatschappij wil de implementatie van een dergelijke beslissing op grote schaal uitstellen tot een gunstigere sanitaire periode. De raad van bestuur geeft Dutordoir de opdracht om een agenda voor de verdere implementatie uit te werken in overleg met federaal minister van Mobiliteit Francois Bellot (MR).

De NMBS wil voorlopig nog niet reageren.

Dat meldt de Tijd. De raad van bestuur van de spoormaatschappij gaat daarmee lijnrecht in tegen een beslissing van de superkern.De superkern, die bestaat uit de partijen van de federale regering en de partijen die haar steunen, besliste begin juni om een gratis tienrittenkaart (Rail Pass) uit te delen aan alle Belgen. CEO Sophie Dutordoir uitte meteen kritiek op die beslissing. Volgens haar brengt dit in coronatijden de veiligheid en de gezondheid van reizigers en personeel in gevaar. De NMBS verwacht bovendien 100 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen. De raad van bestuur besliste maandag om zich officieel tegen de beslissing van de superkern te verzetten, blijkt uit de notulen die de Tijd kon inkijken. De spoormaatschappij wil de implementatie van een dergelijke beslissing op grote schaal uitstellen tot een gunstigere sanitaire periode. De raad van bestuur geeft Dutordoir de opdracht om een agenda voor de verdere implementatie uit te werken in overleg met federaal minister van Mobiliteit Francois Bellot (MR). De NMBS wil voorlopig nog niet reageren.