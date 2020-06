De NMBS weigert op korte termijn gratis tienrittenkaarten uit te delen aan alle Belgen. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft gesteld dat de gratis Rail Pass er moet komen.

Dat meldt de Tijd. De raad van bestuur van de spoormaatschappij gaat daarmee lijnrecht in tegen een beslissing van de superkern. De superkern, die bestaat uit de partijen van de federale regering en de partijen die haar steunen, besliste begin juni om een gratis tienrittenkaart (Rail Pass) uit te delen aan alle Belgen.

De raad van bestuur van de NMBS besliste maandag om zich officieel tegen de beslissing van de superkern te verzetten, blijkt uit de notulen die de Tijd kon inkijken. Dat werd later ook bevestigd door de spoormaatschappij. De NMBS wil de implementatie van een dergelijke beslissing op grote schaal uitstellen tot een gunstigere sanitaire periode.

'De raad van bestuur waardeert de beslissing van de superkern om de rol van het openbaar vervoer, en van NMBS in het bijzonder, te ondersteunen, maar is van mening dat de beslissing van de superkern in deze vorm niet kan worden uitgevoerd', reageert de spoormaatschappij.

Bellot: 'Gratis Rail Pass moet er komen'

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft dinsdag aan de NMBS duidelijk gesteld dat de gratis tienrittenkaart (Rail Pass) er moet komen. Dat zegt de woordvoerder van Bellot dinsdagavond na overleg tussen de NMBS en de minister.

Het overleg tussen Bellot en de NMBS vond dinsdag plaats en verliep 'constructief'. 'De beslissing van de tien gratis trajecten is genomen door de superkern. De raad van bestuur van de NMBS heeft gisteren een standpunt bepaald. We hebben dat besproken en de minister heeft duidelijk gesteld dat de 10 trajecten er moeten komen', aldus de woordvoerder van minister Bellot. 'De NMBS gaat een aantal voorstellen doen. Enkel de superkern kan hierover beslissen.'

Oplossing

De beslissing om gratis tienrittenkaarten uit te delen, was eerder al bekritiseerd door Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS. Volgens haar brengt dit in coronatijden de veiligheid en de gezondheid van reizigers en personeel in gevaar. De NMBS verwacht bovendien 100 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen.

De partij Groen wil dat de regering en de NMBS alsnog naar een oplossing zoeken voor de gratis tienrittenkaart die alle Belgen zouden krijgen. 'In plaats van bezwaren te blijven uiten, moet er samen gezocht worden naar oplossingen die werken op het terrein. Er vertrekken sinds deze week weer volle vliegtuigen naar overal in de wereld, maar veilig treinen in eigen land zou nog voor maanden onmogelijk zijn? Dat krijg je toch niet uitgelegd?', zegt Groen-Kamerlid Kim Buyst.

'Het is spijtig dat de regering de maatregel niet vooraf had afgetoetst. Het spoorwegpersoneel liet de treinen rijden in moeilijke omstandigheden. De oplossingen moeten samen uitgewerkt worden om de veiligheid van personeel en reizigers te garanderen. Maar het verzet van de spoormaatschappij is stilaan onbegrijpelijk', gaat Buyst verder.

110 miljoen

Elke Belg een gratis tienrittenkaart geven zou, volgens een schatting van de NMBS, 110 miljoen euro kosten. Dat heeft minister van Begroting David Clarinval (MR) dinsdag gezegd in de Kamercommissie Begroting. De minister gaf er een overzicht van een deel van de uitgaven die de federale overheid deed of plant in het kader van de coronacrisis.

Het gaat om de middelen uit een afzonderlijk potje, de zogeheten interdepartementale provisie, en dus niet om de miljarden euro's die zijn uitgetrokken voor bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Die afzonderlijke provisie is in maart al eens met een extra miljard verhoogd. Die middelen zijn nu zo goed als uitgegeven, vooral voor beschermingsmateriaal, maar ook voor het repatriëren van Belgen uit het buitenland.

De Kamercommissie gaf al groen licht voor nog eens een miljard extra, maar dat moet nog door de plenaire Kamer worden goedgekeurd. Dat bijkomend miljard zal onder meer dienen voor de financiering van een aantal maatregelen die de superkern, het overleg tussen de regering en de partijen die de volmachten steunen, heeft beslist op 6 en op 13 juni.

Daar is onder meer beslist om zes maand lang 50 euro extra toe te kennen aan mensen met een leefloon (42,5 miljoen euro), mensen met een handicap (56,3 miljoen euro) en mensen met een inkomensgarantie voor ouderen (27 miljoen euro). En dus ook de kostprijs van de gratis tienrittenkaart, die wordt geschat op 110 miljoen euro.

De NMBS zou voor die schatting vooral het inkomensverlies - het geld dat reizigers voor hun ticket zouden hebben betaald indien ze niet met een gratis pas zouden reizen - in rekening hebben gebracht, maar ook de mogelijke kost voor de aanmaak en verdeling van de gratis tickets. (Belga)

