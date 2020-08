Blankenberge en Oostende willen minder treinen naar de kust. Volgens federaal minister van Mobiliteit François Bellot vergist men zich van debat.

De rellen zaterdag op het strand in Blankenberge hebben niets te maken met een mobiliteitsprobleem. 'Men moet zich niet van debat vergissen', meent federaal minister van Mobiliteit François Bellot.

Bellot wijst erop dat de treindienst gebaseerd is op het transportplan dat de ministerraad goedkeurde, en dat het schrappen van treinen ingaat tegen het advies van de corona-experten. Die laatsten pleitten voor een maximaal aanbod, om zo de nodige sociale afstand te kunnen garanderen, zegt Bellot. 'Noch de NMBS noch de bevoegde minister kunnen naar believen treinen annuleren zonder geldige redenen', klinkt het.

Bellot beklemtoont dat de organisatie van het netwerk het niet toelaat om op zo'n korte termijn de dienstverlening aan te passen. 'Deze treinen schrappen zou een impact hebben op het hele netwerk, niet enkel op de kust. Bovendien: zelfs als de treinen afgeschaft worden, kunnen mensen zich ook met de auto of met bus, tram of trein uit andere kustplaatsen naar Blankenberge begeven.'

Onder meer de burgemeesters van kuststeden Blankenberge en Oostende willen dat de NMBS zijn aanbod naar de kust vermindert. In Oostende vroeg de burgemeester zaterdagavond aan de NMBS om geen extra treinen meer naar de badstad te laten rijden. Niet minder dan 15.000 dagjestoeristen reizen op een drukke zomerdag met de trein naar Oostende. 'Dat is gewoon te veel. Onze drie drukstbezette stranden hebben maar een capaciteit van 15.000 mensen, maar we hebben natuurlijk ook nog bewoners, tweedeverblijvers en verblijfstoeristen', klonk het zaterdagavond al. 'Ten eerste vraag ik dus uitdrukkelijk aan de NMBS om de extra treinen met onmiddellijke ingang te cancellen, want ik krijg het niet meer gespreid', stelde Bart Tommelein duidelijk.

Daarnaast zou de NMBS volgens de burgemeester ook de capaciteit van de andere treinen tot een coronaproof maximum van hoogstens 80 procent moeten beperken. 'Die extra treinen dienden om de mensen te spreiden, maar in de praktijk zitten ze overvol en brengt men gewoon meer mensen naar de kust. Dat kan in 2020 met deze corona-uitdaging toch niet de bedoeling zijn.'

In Blankenberge worden alle treinen zondag gecontroleerd door de politie. Mensen met een reservatie voor pakweg Sea Life, De Mol aan zee, een hotel of restaurant zijn wel welkom. De stad besliste om zondag dagjestoeristen te weren. Enkel inwoners, tweedeverblijvers en meerdaagse verblijfstoeristen zijn zondag welkom in Blankenberge. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) vond het nodig om eerst de rust te laten weerkeren in Blankenberge.

En ook Knokke-Heist weert tot nader order dagjestoeristen van haar grondgebied. Wie naar Knokke-Heist wil komen, zal een bewijs moeten voorleggen om de reis te verantwoorden, meldde burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens in de nacht van zaterdag op zondag in een persbericht.

Hij verwees daarbij naar de incidenten van de voorbije dagen. Vanaf zondag vinden er grootschalige controles plaats die onvermijdelijk zullen resulteren in lange files, waarschuwde de gemeente.

De gemeente De Haan zal dan weer mensen weren als het te druk wordt. Dat bevestigt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). 'Het is niet de bedoeling dat wij de dweil gaan spelen voor de collega's', aldus Vandaele. Na een spoedoverleg met de politie van de zone Bredene/De Haan is besloten om bij te grote drukte de gemeente af te sluiten.

'Als de gemeente vol zit, zullen we de gemeente ook afsluiten aan de toegangswegen.' De burgemeester schat de kans op een dergelijke scenario op 60 à 70 procent. In dat geval zou ook Bredene, dat dus in dezelfde politiezone ligt, afgesloten worden.

De Haan en deelgemeente Wenduine kleurden zaterdagnamiddag al lange tijd oranje op de online druktebarometer. De strandzone op de Vosseslag moest bijvoorbeeld een uur lang afgesloten worden. 'Er heerste ook een grimmige sfeer, die we echt niet gewoon zijn. We zien ook een ander publiek in De Haan, veel Noord-Fransen en mensen uit het Brusselse.'

Massale vechtpartij op het strand van Blankenberge

Op het strand van Blankenberge ontstond zaterdag in de late namiddag een hevige vechtpartij. Er waren naar schatting enkele tientallen mensen bij de rellen betrokken.

Het is niet duidelijk waarom de vechtpartij precies is ontstaan. Tijdens het incident werd ook gegooid met zand, parasols en andere projectielen. Op beelden van de rellen is zelfs te zien hoe een politieman aangevallen wordt met een parasol.

De lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke kreeg bijstand van meerdere andere politiezones om de gemoederen te bedaren. Een medewerker van de strandbar waar de gevechten begonnen, zegt voor de Belga-camera dat alles begon toen het hoogwater begon op te zetten en iedereen zich begon te verplaatsen. 'Op vragen om het strand te verlaten of de muziek wat stiller te zetten, werd heel agressief gereageerd', aldus de jongeman. 'In drie seconden werd het een groot groepsgevecht, onder het motto 'fuck the police'. De politie heeft dan geprobeerd hen op afstand te houden van de andere badgasten, want ze waren met te veel.'

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, bevestigt drie arrestaties. Meerdere andere aanwezigen werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd. Het drietal moet nog verhoord worden over hun aandeel in de massale vechtpartij. Wellicht komt er pas in de vooravond meer duidelijkheid over wat er verder met hen moet gebeuren.

'Crapuleuze amokmakers'

Vlaams minister-president Jan-Jambon (N-VA) noemt het stuitend dat 'een groep crapuleuze amokmakers een vakantieweekend aan zee voor iedereen verpest'. Dat heeft hij zondag gemeld via Twitter. 'Ik hoop en ga ervan uit dat politie en gerecht hier zeer streng tegen zullen optreden', aldus Jambon.

