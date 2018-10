Ninove: D'haeseleer hoopt op inhoudelijke gesprekken later deze week

'Ik heb een initiatief genomen, en het is logisch dat ik eerst met de N-VA praat', verklaarde hij maandag in de vooravond aan Belga. Inhoudelijk is er nog niet gepraat, verduidelijk hij nog.

Guy D'haeseleer is Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang. Zondag won zijn Forza Ninove maar liefst zes zetels bij en kwam op 15 zetels, twee zetels te kort voor een absolute meerderheid.

De overige partijen zijn tot elkaar veroordeeld als ze zonder de partij van Guy D'haeseleer willen besturen. Zowel Open Vld (9 zetels), Samen (7 zetels) als N-VA (2 zetels) lopen echter niet warm voor Forza Ninove wegens het cordon sanitaire rond Vlaams Belang.

D'haeseleer wees er maandagochtend op dat hij een Vlaams-nationalist is en dat hij dus eerst met N-VA wil praten. Dat herhaalde hij in de vooravond. 'Met de linkse partijen hebben ik weinig gemeen', erkende hij.

Intussen heeft hij naar eigen zeggen reeds contacten gehad om een agenda af te spreken. 'Ik verwacht dat we in de komende dagen inhoudelijke gesprekken kunnen starten', verklaarde hij nog. Open Vld en Samen (CD&V, Groen en sp.a) hebben al duidelijk gemaakt dat ze niet met Forza Ninove willen praten. 'Ik verwacht een beetje gezond verstand van N-VA', verklaarde de huidige burgemeester van Ninove, Tania De Jonge (Open Vld).

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei maandagochtend dat hij de toestand in Ninove eerst intern wil bekijken.