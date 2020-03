In een wereld waar je 24 uur per dag nieuws kan raadplegen, hoeft het niet te verbazen dat angst en stress je om het hart slaan wanneer er alleen maar slecht nieuws op je afkomt. Hoe vermijd je dat de stoppen doorslaan?

Je kan natuurlijk alle nieuws gaan mijden. Zo'n 30 procent van de Vlamingen doet dat al langer dan vandaag. Zulke 'nieuwsmijders' hebben het gehad met het aanhoudende slechte en beangstigende nieuws waar onze journaals doorgaans mee uitpakken. Ze kunnen het niet meer verwerken en worden er letterlijk ziek van.

Maar in coronatijden is het van essentieel belang dat je goed geïnformeerd blijft, niet in het minst over de maatregelen die de overheid uitvaardigt. Tegelijkertijd draagt de voortdurende mediaberichtgeving bij aan een gevoel van gevaar en angst, ook omdat we met een onuitgegeven situatie te maken hebben. Ga je daar te sterk in mee, versterk je die gevoelens alleen maar.

Dit is misschien een goed moment om aan je mediageletterdheid te werken door eens kritisch stil te staan bij wat voor soort nieuws je echt nodig hebt en wat al dan niet bijdraagt aan de kwaliteit van je leven en je rol als geïnformeerde burger.

Vandaar dat Mark Pearson, professor Journalistiek aan de Griffith University in het Australische Brisbane, op The Conversation tips geeft om als nieuwsconsument geïnformeerd te blijven zonder dat je er een zenuwinzinking of hoge bloeddruk aan overhoudt. Hij raadt aan om het nieuws niet volledig de rug toe te keren, maar een gulden middenweg te vinden. Dit zijn enkele tips:

1. Schakel uit

Hoewel je uiteraard geïnformeerd wilt blijven, is het geen slechte zaak om tv, radio en de nieuwsapps even uit te schakelen. Probeer het nieuws in dosissen te consumeren, bijvoorbeeld 10 minuutjes per dag. (En niet 10 minuutjes per uur.) Zo blijf je op de hoogte van de belangrijkste items zonder te worden opgezogen door een tsunami aan informatie. Probeer ook een routine te vinden in je nieuwsgaring. Check de hoofdpunten van het nieuws bijvoorbeeld op bepaalde tijdstippen van de dag.

2. Ga dieper

Lees lange, accurate en goed onderzochte artikels en diepgravend commentaar over de onderwerpen die jou het meest interesseren. Bijdragen van experts bevatten meestal ook een constructieve insteek en gaan dieper in op de te volgen strategie en mogelijke oplossingen. Ga dus op zoek naar het 'grotere plaatje'. Zo word je ook even afgeleid van de dagelijkse stroom aan cijfers over het aantal besmette gevallen, ziekenhuisopnames en doden.

3. Connecteer

Gebruik sociale media op een wijze manier. Bijvoorbeeld om contact te houden met familie en vrienden in tijden van thuisisolatie, zoals premier Sophie Wilmès ook al opriep. Volg daarnaast de feeds van de erkende autoriteiten zoals de FOD Volksgezondheid en de of de woordvoerders van de overheidsinstellingen zoals Marc Van Ranst. En geloof zeker niet alles wat je leest op die sociale media, er circuleren heel wat geruchten en hypes.

Gelukkig gaan internetbedrijven zoals Facebook, Twitter, Youtube en Microsoft nu ook zelf de strijd aan tegen de verkeerde informatie over het coronavirus die de ronde doet op hun platformen. Ze zetten de juiste informatie prominenter in beeld en verspreiden belangrijke mededelingen van de gezondheidsautoriteiten.

Houd daarnaast je commentaar op sociale media netjes, beleefd, empathisch en ondersteunend. Dit ter bevordering van ieders mentale gezondheid in tijden van crisis.

4. Bevraag

Bedenk welke bron het beste aangewezen is voor je zoektocht naar informatie. Raadpleeg indien mogelijk steeds de primaire bron, zoals de FOD Volksgezondheid en de dagelijkse update van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

5. Wees mindful

Houd ook rekening met kinderen in huis wanneer je nieuws consumeert. Uit internationaal onderzoek blijkt dat constructieve nieuwsverhalen een kleinere negatieve impact hebben op de mentale gezondheid van kinderen, vooral wanneer dat gecombineerd wordt met de mogelijkheid om erover te praten met leeftijdsgenoten.

