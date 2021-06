In Limburg wordt woensdag opnieuw gezocht naar de gewapende en voortvluchtige militair Jürgen Conings. In de buurt van het stadion van KRC Genk verzamelden woensdagochtend militairen en verschillende legervoertuigen. Rond 8.30 uur was ter plaatse te zien dat diverse voertuigen al vertrokken waren, vermoedelijk richting As en Zutendaal. Het is niet duidelijk waarom er woensdag opnieuw zoekacties plaatsvinden.

De voorbij weken concentreerden de zoekacties zich meer in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) en Maasmechelen, in bepaalde gebieden in het Nationaal Park Hoge Kempen. De 46-jarige Conings had bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst. Toen hij maandagavond 17 mei niet naar huis terugkeerde en vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie. In het onderzoek naar de voortvluchtige is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context. Na diverse grootschalige zoekacties blijft Conings voorlopig onvindbaar.