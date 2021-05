Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er zich in Vlaanderen een nieuwe wolf ophoudt. Dat meldt het Agentschap voor Natuur en Bos woensdag in een persbericht.

Vermoed wordt dat de wolf de voorbije dagen vanuit Nederland de grens overgestoken is.

De wolf is duidelijk te zien op camerabeelden en er werd een aangevreten ree-kadaver aangetroffen. Volgens een eerste inschatting zou deze wolf minstens enkele dagen in de omgeving van Brabantse Wal in Nederland en Grenspark Kalmthoutse Heide en de daarop aansluitende open gebieden verbleven hebben.

Natuur en Bos benadrukt dat de schapenslachtoffers die halfweg april op de Kalmthoutse Heide vielen niet het werk waren van een wolf, maar van een hond. Op dit moment is nog onduidelijk of de wolf een doortrekker is of van plan is om zich in de regio te vestigen.

Natuur en Bos raadt uit voorzorg aan om 's nachts kleinvee veilig te stellen in een stal of achter een elektrische omheining. µIn de komende periode zal Natuur en Bos samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de regio verder monitoren en proberen uit te maken of de wolf een blijver wordt. Indien hij zich definitief vestigt, is er kans dat Vlaanderen binnenkort een tweede wolventerritorium telt.

Meer info over de wolf is te vinden op www.natuurenbos.be/wolf.

