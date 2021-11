Het voorstel om al in 2027 alleen nog groene wagens in te schrijven, ligt woensdag op de regeringstafel. De grootste regeringspartij N-VA lijkt eerder op 2030 te mikken.

Er komt sowieso een uitfasering van auto's op fossiele brandstoffen. Dat schrijven De Standaard, Het Laatste Nieuws en De Morgen dinsdag.

De details liggen nog niet vast, maar het voorstel dat op tafel ligt, is best fors: vanaf 2027 zou het niet meer mogelijk zijn om een nieuwe wagen in te schrijven die een dieselmotor, benzinemotor of hybride motor heeft. Dat is een pak sneller dan de deadline die Europa vooropstelt, 2035, en sneller dan bijna alle landen. Enkel Noorwegen zou ons twee jaar voor zijn.

'Uit onderzoek blijkt dat elektrische auto's vanaf 2026 zowat dezelfde prijs zullen hebben als andere wagens. Daarmee valt een belangrijk bezwaar weg. Bovendien zullen tegen dan ook heel wat afgeschreven elektrische bedrijfswagens op de markt terechtkomen'', zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Volgens autojournalist Tony Verhelle, voormalig hoofdredacteur van AutoGids, zijn de plannen inderdaad erg ambitieus. Maar of ze ook haalbaar zijn, betwijfelt hij. 'Tot nu toe sleepte Vlaanderen met de voeten op vlak van groene mobiliteit. Nu maakt het plots een bocht van 180 graden. We zullen verschillende tandjes moeten bijsteken.'

