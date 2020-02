N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt dat het Paleis een risico neemt door Koen Geens het veld in te sturen. 'Dit staat haaks op de traditie dat het Paleis eerst een grote consensus zoekt.'

In de marge van de opening van de nieuwe studio van VTM NIEUWS in Antwerpen sprak Bart De Wever voor het eerst over de opdracht die de koning vrijdag aan CD&V-kopstuk Koen Geens gaf.

De Wever zegt dat er al gesprekken met Geens zijn gevoerd. 'Hij heeft onmiddellijk het werk aangevat', aldus De Wever. 'Er wordt mij verzekerd dat het plan A is om een paars-gele coalitie te maken. We zullen zien of dat ook waargemaakt kan worden.'

Over de verrassende zet van koning Filip om Geens het veld in te sturen, zegt De Wever dat ze 'haaks staat op de traditie dat het Paleis eerst een grote consensus zoekt'.

'Het Paleis neemt hier een risico, maar het blad is omgedraaid en we gaan samenwerken met meneer Geens.'

Nieuwe verkiezingen?

Hoe lang mag het nog duren? 'Een deadline werkt tegenje als je er een stelt', reageert De Wever, om er vervolgens toch min of meer een te stellen. 'In mei zijn we een jaar na de verkiezingen. Als er dan nog geen uitzicht is op een regering, zit je toch stilaan in een totaal onvermogen om iets klaar te krijgen. Dan wordt het wellicht onvermijdelijk dat een roep naar nieuwe verkiezingen luider klinkt.'

'Als ze er komen, zal het wellicht voor de zomer zijn', aldus De Wever. 'Mei lijkt mij een symbolische datum om te concluderen of er iets in zicht is. Zo nee, dan komt er waarschijnlijk ook niets.'

Njet van MR voor nieuwe staatshervorming dan toch niet definitief

Ondertussen lijkt MR dan toch niet helemaal de deur te sluiten voor een staatshervorming.

Volgens Waals minister voor Begroting en Financiën Jean-Luc Crucke (MR) wil zijn partij wel degelijk over het communautaire spreken. 'Wij zijn bereid om over alles te spreken, maar je moet dat in zijn tijd zien. We hebben (dergelijke gesprekken, red.) nooit geweigerd, maar dat is nu niet dringend', zei hij maandag in De Ochtend.

Het informateursduo Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR), onderzochten onder meer de formule met PS en N-VA, maar dat lukte tot nog toe niet. Onder meer het communautaire zou daar in de weg hebben gestaan tussen N-VA enerzijds, en de Franstalige partijen, MR op kop, anderzijds.

Confederalisme is een stap te ver, zegt Crucke, 'maar dat er een renovatie van de staat moet komen, weet iedereen, ook bij MR'.

Volgens Crucke kan er gesproken worden over 'meer en betere bevoegdheden voor de gewesten', maar tegelijkertijd ook over de herfederalisering van een aantal bevoegdheden. In elk geval moeten de verschillende partijen nu 'een keuze maken', vindt Crucke. 'Men moet stoppen met de pesterijen (..) De tijd van de stokken in de wielen is voorbij. We hebben geen tijd om dat nog te doen: de mensen vragen een regering, ons land vraagt een regering.'

In de marge van de opening van de nieuwe studio van VTM NIEUWS in Antwerpen sprak Bart De Wever voor het eerst over de opdracht die de koning vrijdag aan CD&V-kopstuk Koen Geens gaf. De Wever zegt dat er al gesprekken met Geens zijn gevoerd. 'Hij heeft onmiddellijk het werk aangevat', aldus De Wever. 'Er wordt mij verzekerd dat het plan A is om een paars-gele coalitie te maken. We zullen zien of dat ook waargemaakt kan worden.' Over de verrassende zet van koning Filip om Geens het veld in te sturen, zegt De Wever dat ze 'haaks staat op de traditie dat het Paleis eerst een grote consensus zoekt'. 'Het Paleis neemt hier een risico, maar het blad is omgedraaid en we gaan samenwerken met meneer Geens.' Hoe lang mag het nog duren? 'Een deadline werkt tegenje als je er een stelt', reageert De Wever, om er vervolgens toch min of meer een te stellen. 'In mei zijn we een jaar na de verkiezingen. Als er dan nog geen uitzicht is op een regering, zit je toch stilaan in een totaal onvermogen om iets klaar te krijgen. Dan wordt het wellicht onvermijdelijk dat een roep naar nieuwe verkiezingen luider klinkt.''Als ze er komen, zal het wellicht voor de zomer zijn', aldus De Wever. 'Mei lijkt mij een symbolische datum om te concluderen of er iets in zicht is. Zo nee, dan komt er waarschijnlijk ook niets.'Ondertussen lijkt MR dan toch niet helemaal de deur te sluiten voor een staatshervorming. Volgens Waals minister voor Begroting en Financiën Jean-Luc Crucke (MR) wil zijn partij wel degelijk over het communautaire spreken. 'Wij zijn bereid om over alles te spreken, maar je moet dat in zijn tijd zien. We hebben (dergelijke gesprekken, red.) nooit geweigerd, maar dat is nu niet dringend', zei hij maandag in De Ochtend. Het informateursduo Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR), onderzochten onder meer de formule met PS en N-VA, maar dat lukte tot nog toe niet. Onder meer het communautaire zou daar in de weg hebben gestaan tussen N-VA enerzijds, en de Franstalige partijen, MR op kop, anderzijds. Confederalisme is een stap te ver, zegt Crucke, 'maar dat er een renovatie van de staat moet komen, weet iedereen, ook bij MR'. Volgens Crucke kan er gesproken worden over 'meer en betere bevoegdheden voor de gewesten', maar tegelijkertijd ook over de herfederalisering van een aantal bevoegdheden. In elk geval moeten de verschillende partijen nu 'een keuze maken', vindt Crucke. 'Men moet stoppen met de pesterijen (..) De tijd van de stokken in de wielen is voorbij. We hebben geen tijd om dat nog te doen: de mensen vragen een regering, ons land vraagt een regering.'