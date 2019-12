In Antwerpen hebben vooraanstaanden van het Antwerps stadsbestuur, de Vlaamse regering en het bestuur van De Lijn als eersten een rit mogen maken op de nieuwe tramlijn 1 die het noorden met het zuiden van de stad met elkaar verbindt.

Na een tramrit kwamen ze aan in het vernieuwde premetrostation Opera, in het centrum van de stad.

De stad houdt zaterdag en zondag een feestweekend om de oplevering van de Noorderlijnwerken aan de Italië- en Frankrijklei en het premetrostation Opera te vieren. Op zondag gaan de tramlijnen effectief in gebruik voor het grote publiek. Voor een aantal eregasten en buurtbewoners was er zaterdagnamiddag al een eerste rit met drie tramtoestellen. Die vertrokken op het Operaplein richting de Park and Ride Luchtbal die momenteel in aanbouw is, om terug te keren via het Havenhuis en het MAS.

De aankomst was voorzien in het nieuwe premetrostation Opera. Onder de passagiers waren burgemeester Bart De Wever, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de Antwerpse schepenen Koen Kennis en Annick De Ridder en Marc De Scheemaecker en Roger Kesteloot, respectievelijk voorzitter en directeur-generaal bij De Lijn.