Crisis in de crèche: Crevits schrijft vacature uit voor topmanager agentschap Opgroeien

Een halfjaar nadat Bruno Vanobbergen werd aangetrokken als crisismanager, begint de Vlaamse regering de zoektocht naar een volwaardige topmanager voor het agentschap Opgroeien. Vanobbergen toont alvast interesse om in het zadel te blijven. De nieuwe administrateur-generaal kan overigens rekenen op een hoger loon.

De Vlaamse regering gaat op zoek naar een administrateur-generaal voor het agentschap Opgroeien. Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) hoopt de operatie tegen het zomerreces te voltooien.

Sinds november vorig jaar staat Bruno Vanobbergen aan het roer als waarnemend administrateur-generaal. De voormalige Kinderrechtencommissaris en algemeen directeur van Opgroeien werd aangetrokken als crisismanager na het vertrek van Katrien Verhegge.

Vorig jaar stond in het teken van de crisis in de kinderopvang. De dood van een baby in een crèche in Mariakerke zond in februari een schokgolf door Vlaanderen. Daarna volgden nog incidenten. De heisa leidde tot een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement en speelde mee in het ontslag van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in mei.

Volgens critici van Verhegge reageerde haar agentschap te traag en ondermaats op klachten van ouders. Haar positie werd uiteindelijk onhoudbaar.

Vanobbergen nam de behandeling van klachten onder handen. Vanuit het voorzorgsprincipe gaat de overheid vandaag sneller over tot een sluiting. De lijst van gesloten crèches wordt online gepubliceerd. ‘Vroeger werden de klachten vooral vanuit een juridische bril behandeld’, zei Vanobbergen daar vorige week over op Vlaams Parlement TV. De procedure vergde tijd en de ‘veiligheid en integriteit’ kwamen niet altijd op de eerste plaats.

Daarmee zijn niet alle problemen van de baan. Vandaag speelt vooral de krapte in de kinderopvang.

In elk geval toonde Vanobbergen in dezelfde uitzending van Vlaams Parlement TV interesse om zichzelf op te volgen: ‘Ik doe dit graag.’

(Lees verder onder de afbeelding)

Bruno Vanobbergen © Belga

Select kransje

Naast het opmaken van de vacature heeft minister Crevits ook de verloning aangepast. De volgende administrateur-generaal zal in een hogere loonklasse spelen dan de vorige. De topjob wordt opgeschaald van functieklasse C naar D. Dat zorgt voor een verhoogde mandaattoelage, een som die bovenop het salaris komt. In klasse C bedraagt die toelage 26.800 euro bruto per jaar, in klasse D zo’n 39.700 euro.

Het bruto jaarsalaris van een topmanager schommelt tussen de 102.654 en 132.053 euro. De Vlaamse regering kan jaarlijks beslissen om daarbovenop nog een bonus toe te kennen van maximaal 20 procent van het bruto jaarsalaris (inclusief mandaattoelage).

De loonsopslag komt er na een weging door consultancybureau Hudson. Volgens het kabinet-Crevits was die oefening nodig. Het agentschap Opgroeien is in 2019 ontstaan uit een fusie tussen het toenmalige Kind en Gezin, het agentschap Jongerenwelzijn en een deel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Na de fusie telt het agentschap meer dan 3.000 personeelsleden.

Door de aanpassing vervoegt de administrateur-generaal een select kransje van Vlaamse topambtenaren met klasse D, waaronder Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn, en Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.