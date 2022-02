De nieuwe subversie BA.2 van de omikronvariant van het coronavirus is nu dominant in ons land. Dat zegt microbioloog Emmanuel André zaterdag op Twitter.

André maakt deel uit van het referentielabo voor covid in ons land. Volgens hem ging het dominant worden van deze versie trager dan bij andere varianten. Dit ging ook niet gepaard met een stijging van het aantal infecties, klinkt het.

Sciensano ging ervan uit dat deze subversie geleidelijk dominant zou worden in ons land. Ook circuleren van de omikronvariant, die een pak besmettelijker is dan zijn voorgangers, al de versies BA.1 en BA.1.1. De deltavariant komt nog slechts bij minder dan één op duizend besmettingen voor, zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag.

