Er wordt gewerkt aan een nieuwe communicatiestrategie over COVID-19, maar ook bij toekomstige crisissen, die alle Belgen moet bereiken. Vandaag is dat immers niet altijd het geval. Dat meldt de Universiteit Antwerpen.

Een groep onderzoekers, onder leiding van de Universiteit Antwerpen, werkt daarom in opdracht van de federale overheid aan 'inclusievere crisiscommunicatie'. Dat vertelt projectleider professor Mieke Vandenbroucke (UAntwerpen) : 'Niet alle groepen zijn even gemakkelijk bereikbaar en niet alle huidige communicatie is even toegankelijk voor iedereen.'

Niet iedereen volgt bijvoorbeeld de persconferentie na een nieuw Overlegcomité. 'Denk bijvoorbeeld aan anderstaligen, personen met een zintuigelijke beperking of kwetsbare groepen zoals laaggeletterden', aldus Vandenbroucke. 'Voor hen kan het moeilijk zijn om bijvoorbeeld de persconferentie na een Overlegcomité te volgen en vervolgens te surfen naar een website om er alle maatregelen vlot te vinden.'

Daarom wordt een communicatiestrategie ontwikkeld die rekening zal houden met de meertalige en culturele diversiteit en graad van geletterdheid van de Belgische bevolking.

