Nieuwe spoorstaking aangekondigd voor begin december

Er komt een nieuwe 48 urenstaking bij het spoor begin december. Twee van de drie grote spoorbonden – ACOD en VSOA – zetten de plannen door, zo heeft HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel vrijdag bekendgemaakt. De staking, met alternatieve dienstregeling, zal starten op 5 december om 22.00 uur.

Begin november was er al eens een 48 urenstaking bij het spoor, waaraan de drie grote spoorbonden deelnamen. Volgens HR Rail doet de christelijke vakbond ACV Transcom ditmaal niet mee, maar beslisten de socialistische vakbond ACOD Spoor en de liberale bond VSOA Spoor ondanks ‘nieuwe concrete tegemoetkomingen’ om toch opnieuw te staken. ‘Totaal onverantwoord en onaanvaardbaar ten aanzien van de treinreizigers’, zegt HR Rail.

‘Het is voor ons een principekwestie’, reageert voorzitter Günther Blauwens van ACOD Spoor. ‘We staken niet voor meer loon of meer premies, maar voor een betere dienstverlening aan de reizigers en opdat onze mensen op een ordentelijke manier kunnen werken. Een betere dienstverlening is niet mogelijk als er wordt bespaard op personeel dat elke dag die dienstverlening verzorgt.’

Koen De Mey, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV-Transcom, bevestigt dat zijn vakbond niet deelneemt aan de staking. ‘We wilden het overleg nog een kans geven, een laatste reddingsboei, en we hebben gevraagd een sociaal bemiddelaar in te schakelen.’ Die vroeg de spoorbonden om hun aanzegging eerst in te trekken, maar alleen ACV ging daarop in. ‘We wilden de bemiddelaar de kans geven om dat in goede omstandigheden te doen. De andere bonden stonden open voor bemiddeling, maar wilden wel hun aanzegging behouden.’

De bonden hekelen al langer een gebrek aan respect voor het sociaal overleg in het kader van interne reorganisaties. Ze verzetten zich onder meer tegen plannen van de directie van spoorwegmaatschappij NMBS om de opstarttijd van de treinbegeleiders te halveren tot 10 minuten.