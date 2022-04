Het Vlaamse Mobildata-programma heeft een nieuw cloud-platform in gebruik genomen. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Het platform moet in de toekomst intelligente verkeerslichten in Vlaanderen verbinden en zo informatie-uitwisseling met weggebruikers mogelijk maken.

Op termijn moet het platform TLEX® (Traffic Live Exchange) miljoenen gegevens van weggebruikers per minuut uitwisselen via navigatieapps met het oog op beter, maar ook veiliger en milieuvriendelijker verkeer. Vlaanderen wil tegen eind 2023 250 intelligente verkeerslichten activeren. Wegen en Verkeer wil dit najaar al enkele intelligente verkeerslichten in gebruik nemen voor de eerste toepassingen. Door de slimme data-uitwisseling zullen intelligente verkeerslichten zich aanpassen aan de actuele verkeerssituatie en zo minder vaak onnodig op rood staan.

Door de vlottere doorstroming en het minder onnodig optrekken van auto's en vrachtwagens, zal er ook minder uitstoot zijn, wat het milieu ten goede komt. Naast verbeterde groentijden, zullen bepaalde weggebruikers zoals nood- en hulpdiensten ook voorrang krijgen, waardoor ze veiliger en sneller op hun bestemming raken.

Wegen en Verkeer sloeg voor het nieuwe systeem de handen in elkaar met Be-Mobile, een smartmobility-dienstverlener met hoofdkantoor in Gent. Het bedrijf ontwikkelt hoogtechnologische oplossingen op het vlak van slimme mobiliteit, verkeersmonitoring en -beheer en verkeersinformatie.

Be-Mobile staat aan het hoofd van het Mobildata-consortium en werkt samen met het Nederlandse bedrijf Monotch, de ontwikkelaar van het TLEX®-platform.

