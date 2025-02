Nieuwe schietpartij in Anderlecht op donderdagavond, één dode

In de wijk Peterbos in Anderlecht vond donderdagavond opnieuw een schietpartij plaats, vertelde de burgemeester van de Brusselse gemeente, Fabrice Cumps, vrijdagochtend aan de RTBF. Dit keer is er één dode gemeld.

‘Afgelopen nacht is er opnieuw een schietpartij geweest, ditmaal in de Peterboswijk, rond 04.00 uur’, zegt politiewoordvoerder Sarah Frederickx. ‘Er is daarbij één dodelijk slachtoffer gevallen, een man die nog niet geïdentificeerd is. De omstandigheden worden verder onderzocht en de onderzoeksrechter en het labo komen ter plaatse.’