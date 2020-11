In december moet in het oude NAVO-gebouw in Evere de nieuwe rechtbank met de naam Justitia de deuren openen waarin grote processen kunnen doorgaan zoals het assisenproces over de aanslagen van 2016. Dat melden VRT en RTBF, en het nieuws is aan Belga bevestigd.

De werkzaamheden zijn enkele weken geleden gestart en zouden een investering van meer dan 20 miljoen euro vereisen. In het gebouw zouden processen plaatsvinden die onder strikte veiligheidsmaatregelen moeten plaatsvinden of waarbij een groot aantal partijen betrokken zijn.

Het oude NAVO-gebouw deed van 1967 tot 2018 dienst als hoofdkwartier van de Noordatlantische Verdragsorganisatie. Intussen is de zetel verhuisd naar de overkant van de Leopold III-laan. Het federaal parket bevestigde eind vorige maand reeds dat de hoorzittingen voor de raadkamer in het kader van de aanslagen van maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek van 7 tot 18 december zouden plaatsvinden in het voormalige NAVO-gebouw. Het proces zelf zou er in 2022 plaatsvinden. Vorige week raakte ook bekend dat in april het proces rond een criminele bende gespecialiseerd in oplichting met voertuigen in de nieuwe rechtbank zou plaatsvinden.

De nieuwe rechtbank dient als alternatief voor het gerechtsgebouw aan het Poelaertplen. Dat gebouw is niet geschikt om meerdere honderden mensen in één zaak te ontvangen, vooral niet in tijden van coronacrisis en afstandregels. Bovendien zouden voor dergelijke processen andere zaken moeten worden uitgesteld. Voor de eerste fase van de werf, zullen drie grote zittingszalen gebouwd worden, die in verbinding staan met elkaar. Op 7 en 18 december moet de raadkamer er beslissen welke verdachten voor de rechter zullen moeten komen voor het proces rond de aanslagen. Wanneer die zittingen voorbij zijn, is er dus ook ruimte voor andere grote Brusselse processen.

In een tweede fase zal gewerkt worden aan de plek waar het uiteindelijke proces rond de aanslagen moet plaatsvinden. Dat wordt normaal een assisenproces. In de grootste zaal van de site zal die assisenzaal gebouwd worden. Er worden daarnaast nog 8 andere zalen voorzien, waar de burgerlijke partijen het proces kunnen volgen. Zij moeten ook het woord kunnen vragen op het proces, dat wordt ook voorzien. 'Er wordt een videolink en audiolink gemaakt die in de twee richtingen werkt, zodanig dat er perfect kan gevolgd worden maar ook kan gesproken worden, wat in de hoofdzaal dan volledig verstaan en gezien wordt', zegt Wenke Roggen van het federaal parket aan VRT NWS.

De werkzaamheden zijn enkele weken geleden gestart en zouden een investering van meer dan 20 miljoen euro vereisen. In het gebouw zouden processen plaatsvinden die onder strikte veiligheidsmaatregelen moeten plaatsvinden of waarbij een groot aantal partijen betrokken zijn.Het oude NAVO-gebouw deed van 1967 tot 2018 dienst als hoofdkwartier van de Noordatlantische Verdragsorganisatie. Intussen is de zetel verhuisd naar de overkant van de Leopold III-laan. Het federaal parket bevestigde eind vorige maand reeds dat de hoorzittingen voor de raadkamer in het kader van de aanslagen van maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek van 7 tot 18 december zouden plaatsvinden in het voormalige NAVO-gebouw. Het proces zelf zou er in 2022 plaatsvinden. Vorige week raakte ook bekend dat in april het proces rond een criminele bende gespecialiseerd in oplichting met voertuigen in de nieuwe rechtbank zou plaatsvinden. De nieuwe rechtbank dient als alternatief voor het gerechtsgebouw aan het Poelaertplen. Dat gebouw is niet geschikt om meerdere honderden mensen in één zaak te ontvangen, vooral niet in tijden van coronacrisis en afstandregels. Bovendien zouden voor dergelijke processen andere zaken moeten worden uitgesteld. Voor de eerste fase van de werf, zullen drie grote zittingszalen gebouwd worden, die in verbinding staan met elkaar. Op 7 en 18 december moet de raadkamer er beslissen welke verdachten voor de rechter zullen moeten komen voor het proces rond de aanslagen. Wanneer die zittingen voorbij zijn, is er dus ook ruimte voor andere grote Brusselse processen. In een tweede fase zal gewerkt worden aan de plek waar het uiteindelijke proces rond de aanslagen moet plaatsvinden. Dat wordt normaal een assisenproces. In de grootste zaal van de site zal die assisenzaal gebouwd worden. Er worden daarnaast nog 8 andere zalen voorzien, waar de burgerlijke partijen het proces kunnen volgen. Zij moeten ook het woord kunnen vragen op het proces, dat wordt ook voorzien. 'Er wordt een videolink en audiolink gemaakt die in de twee richtingen werkt, zodanig dat er perfect kan gevolgd worden maar ook kan gesproken worden, wat in de hoofdzaal dan volledig verstaan en gezien wordt', zegt Wenke Roggen van het federaal parket aan VRT NWS.