Terwijl het puin van het voorbije noodweer lang nog niet overal is geklaard, werden zaterdag opnieuw delen van België getroffen door felle stortregen. Onder meer in de streek van Namen en Dinant, en in Waals-Brabant werd aanzienlijke schade opgemeten.

In het Naamse Dinant stonden zaterdagavond meerdere straten blank na zware regenbuien. Vooral in de buurt van het station en op de gewestweg richting Philippeville is de schade groot, zegt schepen Robert Closset.

Volgens Closset staat er hier en daar een halve meter water en zijn zeker 25 wagens aan het drijven geslagen op de route de Philippeville, de toegangsweg tot de stad. Daardoor is een spooroverweg onderbroken, meldt infrastructuurbeheerder Infrabel. Die bevindt zich op de lijn Dinant-Beauraing, maar het verkeer op die spoorlijn is sowieso al onderbroken tot 9 augustus na zware beschadiging door de watersnood van vorige week. Om veiligheidsredenen zijn zaterdagavond geen teams van Infrabel ter plaatse gegaan, zegt de spoorinfrastructuurbeheerder nog.

'Dit heb ik nog nooit meegemaakt', stelt oud-burgemeester en huidig provincieraadslid Richard Fournaux, die al 57 jaar in Dinant in de buurt van de Maas woont.

Ook in de gemeente Anhée, even buiten Dinant in de richting van Namen, staan straten blank, zegt eerste schepen Anne Faeles - Van Rompu.

Verschillende deelgemeenten van Anhée - Sosoye, Bioul, Maredret, Annevoie en Denée - kampen met wateroverlast. Volgens Faeles - Van Rompu werden Anhée en omgeving verrast door plotse hevige stortregens, die de vallei van de Molignée blank hebben gezet. 'Het is een ramp', zegt haar collega-schepen Martin Chiaradia. Volgens hem staat het laagste deel van het dorpje Bioul volledig onder en staat het water in meerdere huizen een meter hoog.

De gemeentediensten zijn opgeroepen om zandzakken te vullen om de kwetsbare gebieden te wapenen voor de regenval die ook nog voor de komende dagen wordt voorspeld, maar voorlopig kunnen zij niets doen, zegt het stadsbestuur nog. 'De regen is gestopt, maar we moeten wachten tot de wegen vrij zijn.'

Casino Namen

In de buurt van het casino van Namen is zaterdagavond een muur aan een pand ingestort. Dat gebeurde nadat de regen een kleine aardverschuiving veroorzaakte. Verschillende woningen moesten ontruimd worden.

De muur stortte in op de Dinantsesteenweg, in de buurt van het casino. De brandweer moet puin ruimen, maar dat gebeurt volgens burgemeester Maxime Prévot, die ter plaatse is, erg voorzichtig om grotere aardverschuivingen te vermijden. De stabiliteit van het pand zou er niet gegarandeerd zijn, waardoor enkele buren uit voorzorg aangemaand werden hun huizen te verlaten.

Nog in Namen, in deelgemeente Vedrin, moest een woonzorgcentrum ontruimd worden omdat geïnfiltreerd water daar voor problemen met de elektriciteit heeft gezorgd.

De brandweer krijgt van over de hele provincie Namen oproepen ten gevolge van de erg zware regenval van zaterdagavond. Ongeveer de hele vallei van de Maas tussen Dinant en provinciehooofdstad Namen is getroffen.

'Het is een ramp, we weten niet waar we eerst moeten zijn', klinkt het bij de hulpzone NAGE.

De provincie Luik, die vorige week erg zwaar getroffen werd door het noodweer, blijft tot nog toe gespaard. Verschillende gemeenten hebben hun bewoners de afgelopen uren wel aangeraden te evacueren uit voorzorg. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het plaatsje Limbourg.

Antwerpen en Waals-Brabant

Delen van Waals-Brabant zijn getroffen door grote modderstromen. Vooral Chaumont-Gistoux, Walhain en Waver kregen te kampen met hevige regenval. In sommige straten van Walhain bereikte de modder een hoogte van anderhalve meter. De brandweer is aan de slag om de modder weg te krijgen.

Een fel onweer heeft zaterdagavond op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen voor wateroverlast gezorgd. In Pulle bij Zandhoven kwam de Grensstraat onder water te staan, in Nijlen kreeg de brandweer tal van oproepen over ondergelopen straten en kelders en ook in Lier kwamen straten blank te staan, vooral in de wijk Lisp.

'Er waren onder meer problemen in de Predikherenlaan, de Waterpoortstraat en de Lispersteenweg', zegt Magalie Derboven van de lokale politie Lier. 'Het water stond op sommige plekken tot aan de voordeur. We vragen mensen om er niet te gaan rondrijden, want door de golfslag kan het water in de huizen lopen. De brandweer is volop aan het pompen en het water begint weg te trekken, maar waakzaamheid is de komende uren geboden.'

Ook in de stad Antwerpen gingen de hemelsluizen open. De brandweer kreeg meer dan honderd oproepen, veelal uit het district Deurne. In de Kruidenlaan in het district Ekeren sloeg de bliksem in op een woning. Niemand raakte daarbij gewond

Nederland

In Nederland werden West-Brabant en Zeeland getroffen. Bij de veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Zeeland zijn meerdere meldingen binnengekomen over straten die blank staan en ondergelopen kelders.

Vooral in de gemeente Steenbergen, ten noorden van Bergen op Zoom in Noord-Brabant, is veel regen gevallen. Ook in het dorpje Kruisland bij Roosendaal viel veel water. 'Wij verzoeken u Kruisland te mijden aangezien een aantal straten onbegaanbaar is geworden door extreme regenval. De hulpdiensten zijn ter plaatse om te helpen met de wateroverlast', tweet BOA gemeente Steenbergen.

Ook in Zeeland is op een aantal plekken, in de buurt van Noord-Brabant, veel regen gevallen. Zo is op videobeelden te zien dat het water in Oud-Vossemeer boven de wielen van auto's uitkomt. De Veiligheidsregio Zeeland zegt dat er 25 meldingen zijn binnengekomen, allemaal uit de gemeente Tholen. De brandweer heeft geholpen bij het wegpompen van het water.

