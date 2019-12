De zes paars-groene partijen alleen volstaan niet om formatiegesprekken op te starten. Dat maakt de nieuwe voorzitter van de Franstalige liberalen van de MR, Georges-Louis Bouchez, duidelijk in een interview met De Tijd.

'Met alleen de zes paars-groene partijen gaan we het de de komende vijf jaar niet redden, want er is geen stabiele meerderheid. Paars-groen beschikt over slechts 76 van de 150 Kamerzetels. Dat is niet genoeg', zegt Bouchez.

Nog in het interview zegt Bouchez het verkeerd te vinden dat de informateur het budgettaire kader niet als uitgangspunt heeft genomen.

Voor de MR mag het saneren van de begroting niet gepaard gaan met een stijging van de belastingdruk. 'Ik wil niet dat de middenklasse de prijs betaalt van de vele voorstellen die in de informateursnota staan, zoals een verhoging van de uitkeringen'.