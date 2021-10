Een vijfhonderdtal klimaatbetogers namen zondag deel aan een nieuwe klimaatmars in Brussel, aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow. Dat valt te horen bij de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene.

Aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow, van 1 tot 12 november, willen de betogers de beleidsmakers aanmanen tot actie. De betogers zijn rond 13 uur vertrokken aan het Centraal Station in Brussel. Van daaruit trekken ze naar het Europees Parlement. De mars verloopt in een feestelijke sfeer, met een percussieband die het ritme aangeeft. Betogers dragen bordjes meet daarop boodschappen als 'Geef me mijn toekomst terug', 'Act now' en 'Respect your mother', bij een afbeelding van de aarde.

Aan het Luxemburgplein is er een klimaatdorp opgebouwd, waar standjes staan met animatie voor kinderen en verschillende ter inspiratie dienende initiatieven. Ook staan er nog tot 18 uur enkele toespraken en concerten gepland. Voor het Europees Parlement staat een podium waar artiesten zullen optreden als Livio Hans, Saule, Laura Crowe and him, Konoba, Ben'do, Charlotte en Getch. Die laatste is medeoprichter van de organisatie Rise for Climate België, de organisatie achter deze klimaatmars.

Rise for Climate België maakt deel uit van de Klimaatcoalitie, het collectief van milieu- en middenveldorganisaties voor klimaatrechtvaardigheid. Met deze betoging eist de organisatie drie zaken, zegt Kim Lê Quang, medeoprichter van Rise for Climate België. Zo wil ze dat water een mensenrecht wordt. Ook wil ze een belasting op financiële transacties om de energietransitie te financieren en 'groene' jobs te scheppen. Tot slot ijvert ze voor solidariteit met slachtoffers van klimaatrampen, door bijvoorbeeld de toegang tot steun makkelijker en toegankelijker te maken.

Op de Facebookpagina van de mars hadden 1.500 personen aangegeven deel te zullen nemen. Mogelijk lieten velen zich afschrikken door de slechte weersvoorspellingen.

