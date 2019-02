Nieuwe islamorganisatie CICB stelt Belgische islam centraal

De woordvoerders van het CICB zeggen zich niet te verzetten tegen de Moslimexecutieve, het bestaande overheidsorgaan. 'We vullen elkaar aan: zij zijn een overheidsorganisate, wij zijn een culturele organsiatie', aldus Laytouss. 'We roepen hen op deel te nemen aan ons project.'

De initiatiefnemers wijzen 'externe bemoeienissen en financiering' expliciet af. 'We willen verandering, en zijn neutraal en pluralistisch.'

De vzw is kandidaat om de Grote Moskee in het Brusselse Jubelpark uit te baten.

Belgische islam

De nieuwe vzw komt volgens Laytouss en Taouil tegemoet aan de aanbevelingen van de onderzoekscommissie na de aanslagen van 22 maart 2016.

'Wij zijn het alternatief: laat ons de handen in elkaar slaan voor verandering', zegt Laytouss. 'Onze kinderen, de vierde generatie, willen antwoorden. Zeggen wat mag en niet mag, is onvoldoende. We hebben de voorbije jaren gezien dat jongeren de antwoorden op hun vragen in het buitenland zoeken. Ze moeten die in België vinden. We gaan geen fatwa's meer importeren, we willen niet langer een politisering van de islam.'

Volgens Taouil bestaat die Belgische islam nu niet. 'Preken in de taal waarin u leeft, Frans of Nederlands, is dan maar een van de basisregels', meent de Antwerpse imam. 'Andere basisregels zijn geloof in democratie, de scheiding van kerk en staat en de gelijkheid van man en vrouw.'

Vrouwen

Het bestuur van het CICB telt verschillende vrouwen, maar geen van hen was aanwezig tijdens de persconferentie. Laytouss liet hen verontschuldigen, en voegde eraan toe dat alles concreet wordt gemaakt in een visietekst.

'De Belgische islam moet meer zijn dan een slogan', klinkt het. 'Deze vzw is niet enkel Vlaams, maar is Belgisch, met leden uit het hele land', aldus Taouil. 'Tachtig procent van de Belgische moslims staat hier al achter. Wij als Belgische moslims willen het heft in eigen handen nemen, en dat niet meer overlaten aan de ambassades.'

Op 20 maart heeft het CICB een ontmoeting gepland op het kabinet van de bevoegde minister Koen Geens (CD&V).