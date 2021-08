De klimaatjongeren van Youth for Climate en de Klimaatcoalitie, een verzameling van 80 organisaties, houden op zondag 10 oktober opnieuw een grote klimaatactie. Onder de noemer 'Back tot the Climate' willen ze politici nogmaals waarschuwen dat er dringend vooruitgang moet geboekt worden in de strijd tegen klimaatverandering.

'En jij, wat deed jij op 10 oktober 2021?', die vraag stellen de klimaatbetogers zich op het Facebookevenement van hun nieuwe actie. Het antwoord is duidelijk. 'Die dag gingen we #BackToTheClimate en zetten we alles weer in beweging met een grote klimaatactie!'.

Verenigd als de Klimaatcoalitie willen de betogers aan de vooravond van een belangrijke Europese top en de grote klimaattop in Glasgow opnieuw de politieke leiders interpelleren over hun rol in de klimaatstrijd. Ze spreken van een kantelpunt waarbij alles bij het oude gelaten wordt, of waarbij gekozen wordt voor een wereld die 'solidair, duurzaam en eerlijk' is.

Nu de klimaatactivisten stilaan een uitweg zien uit de coronacrisis, vragen ze dat de politici hun gemaakte beloftes omzetten in daden. Hoe de klimaatactie er exact zal uitzien, is nog niet geweten en hangt af van de geldende coronamaatregelen. Er kan gekozen worden voor een grote mars doorheen Brussel, maar het kan ook gaan om meerdere lokale acties.

