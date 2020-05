'PTB, Ecolo en PS zijn eerder voor, MR, CDH en Défi zijn vierkant tegen', zegt politicoloog Jean Faniel.

Als er tegen september geen uitzicht is op de vorming van een volwaardige federale regering, kunnen politieke kopstukken zich niet langer verschuilen achter het coronavirus om vervroegde verkiezingen van de hand te wijzen. Professor Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES-expertengroep, zei op Knack.be geen graten te zien in een stembusgang dit najaar. 'Praktisch te organiseren', aldus Vlieghe. Aan Vlaamse kant is er echter grote koudwatervrees, gezien de opgang van het Vlaams Belang en de PVDA in de peilingen, en gezien het brevet van onvermogen dat politici zichzelf door het organiseren van vervroegde verkiezingen zouden afgeven.Aan Franstalige kant liggen de kaarten enigszins anders. 'Het perspectief van vervroegde verkiezingen lag begin dit jaar ook al eens op tafel, maar de corona- uitbraak eind februari heeft daar toen een stokje voor gestoken', zegt Jean Faniel, directeur van het onderzoekscentrum CRISP. 'Vandaag houden de Franstalige partijen opnieuw ernstig rekening met verkiezingen na de zomer. De voor- en tegenstanders zijn netjes verdeeld langs de links-rechtsas', vervolgt Faniel. 'MR, CDH en Défi zijn om verschillende redenen vierkant tegen. PTB en ook Ecolo zijn eerder voor, en ook de PS lijken nieuwe verkiezingen niet te deren.' Dat heeft ermee te maken, legt Faniel uit, dat het herstel van de economie niet de grootste zorg is van Walen en Brusselaars, maar wel gezondheid, zorg en sociale bescherming. 'Thema's die linkse partijen beter liggen.' De enige partij in Franstalig België die op dit moment hardop voor vervroegde verkiezingen pleit, is weliswaar de PTB, maar de PS, de grootste Franstalige partij, veegt de mogelijkheid zeker niet van tafel. 'De houding van de PS is ambigu, maar dat komt omdat haar strategie erin bestaat alle opties zo lang mogelijk open te houden. Aan de ene kant lijkt Paul Magnette nu wel bereid om een deal te sluiten met de N-VA, als de N-VA tenminste instemt met een voor de PS en haar achterban aanvaardbaar compromis. Op die manier herstelt hij ook het beeld van de PS als een verantwoordelijke partij, die in staat is water bij de wijn te doen. En als er onverwachts een entente uit de lucht valt, des te beter. Maar als tegen september blijkt dat het toch niet lukt, is er geen man overboord. Dan kan Magnette zeggen dat hij alles heeft geprobeerd, maar dat er met de N-VA nu eenmaal geen land te bezeilen valt.' Al moet er dan natuurlijk nog wel een politieke meerderheid worden gevonden om de Kamer te ontbinden. 'Met de steun van het Vlaams Belang en de PVDA-PTB ligt die meerderheid binnen handbereik', besluit Faniel.