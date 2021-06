Vandaag/zondag is de tweede fase van het zogenoemde Zomerplan in werking getreden. Wat verandert er nu weer en moeten we nog ergens op letten? Een kort overzicht.

Goed nieuws voor de horeca, want het aantal klanten aan een tafel verdubbelt van vier naar acht personen. Cafés en restaurants mogen ook opnieuw plexiglas gebruiken, maar de tafels moeten wel anderhalve meter uit elkaar blijven staan. En dan is er nog het sluitingsuur dat verlaat wordt naar 1 uur 's nachts. Dat geldt trouwens ook voor nachtwinkels en thuisbezorging. Om 5 uur 's ochtends ben je dan weer welkom overal.

Bovendien is er ook geen limiet meer op het aantal aanwezigen op recepties en banketten. Al blijven de regels daar wel dezelfde als voor de horeca.

De nachtklok is al een tijdje afgeschaft, maar samenscholen met meer dan vier personen 's nachts wordt nu ook terug toegelaten. Het samenscholingsverbod wordt, met andere woorden, afgeschaft.

Er zijn ook wat aanpassingen aan evenemten vanaf vandaag. Gebedshuizen mogen voor erediensten binnen 200 personen ontvangen en buiten 400. Markten kunnen terug een gezellige drukte van 5.000 mensen verwelkomen, mét eenrichtingsverkeer weliswaar en het verplicht dragen van een mondmasker. Binnenevenementen mogen voor maximaal 2.000 personen georganiseerd worden. Denk daarbij aan culturele voorstellingen, concerten of sportwedstrijden. Ook hier moet iedereen nog een mondmasker dragen en afstand bewaren. Buiten mag er net iets meer, tot 2.500 mensen. Dat is goed nieuws voor voetbalclubs die opnieuw fans mogen verwelkomen.

Telewerk is niet langer verplicht, dus iedereen mag terug gaan werken. Al blijft het wel aanbevolen om toch zoveel mogelijk van thuis uit te werken. En iets doen met de collega's? Dat mag ook, want fysieke teambuildings zijn opnieuw toegestaan.

Buiten mag dus bijna alles weer, binnen in eigen huis is dat nog even anders. Je mag nog steeds maar tot acht personen ontvangen thuis, dat waren er nog tot gisteren vier. Kinderen tot twaalf jaar horen daar niet bij en je mag steeds acht andere mensen uitnodigen. En je moet geen afstand houden van hen. Hetzelfde geldt ook voor 'kleine toeristische logies' voor maximaal vijftien mensen als je in eigen land op vakantie zou willen gaan. Ook door mag je maar met acht personen zijn.

Binnen mag er dus nog altijd niet al te veel. In de tuin is er geen beperking meer, dus daar kan het grote familiefeest wel doorgaan.

Waar moet je eigenlijk nog je mondmasker dragen vanaf vandaag? Over een einddatum van die plicht is nog niets bekend, dus gelden nog de oude regels. Doe er zeker een op op het openbaar vervoer, op café en restaurant, in winkels en op openbare plekken (musea, bibliotheken, gebedshuizen, ...).

Door Gert Segers

Goed nieuws voor de horeca, want het aantal klanten aan een tafel verdubbelt van vier naar acht personen. Cafés en restaurants mogen ook opnieuw plexiglas gebruiken, maar de tafels moeten wel anderhalve meter uit elkaar blijven staan. En dan is er nog het sluitingsuur dat verlaat wordt naar 1 uur 's nachts. Dat geldt trouwens ook voor nachtwinkels en thuisbezorging. Om 5 uur 's ochtends ben je dan weer welkom overal.Bovendien is er ook geen limiet meer op het aantal aanwezigen op recepties en banketten. Al blijven de regels daar wel dezelfde als voor de horeca.De nachtklok is al een tijdje afgeschaft, maar samenscholen met meer dan vier personen 's nachts wordt nu ook terug toegelaten. Het samenscholingsverbod wordt, met andere woorden, afgeschaft.Er zijn ook wat aanpassingen aan evenemten vanaf vandaag. Gebedshuizen mogen voor erediensten binnen 200 personen ontvangen en buiten 400. Markten kunnen terug een gezellige drukte van 5.000 mensen verwelkomen, mét eenrichtingsverkeer weliswaar en het verplicht dragen van een mondmasker. Binnenevenementen mogen voor maximaal 2.000 personen georganiseerd worden. Denk daarbij aan culturele voorstellingen, concerten of sportwedstrijden. Ook hier moet iedereen nog een mondmasker dragen en afstand bewaren. Buiten mag er net iets meer, tot 2.500 mensen. Dat is goed nieuws voor voetbalclubs die opnieuw fans mogen verwelkomen.Telewerk is niet langer verplicht, dus iedereen mag terug gaan werken. Al blijft het wel aanbevolen om toch zoveel mogelijk van thuis uit te werken. En iets doen met de collega's? Dat mag ook, want fysieke teambuildings zijn opnieuw toegestaan.Buiten mag dus bijna alles weer, binnen in eigen huis is dat nog even anders. Je mag nog steeds maar tot acht personen ontvangen thuis, dat waren er nog tot gisteren vier. Kinderen tot twaalf jaar horen daar niet bij en je mag steeds acht andere mensen uitnodigen. En je moet geen afstand houden van hen. Hetzelfde geldt ook voor 'kleine toeristische logies' voor maximaal vijftien mensen als je in eigen land op vakantie zou willen gaan. Ook door mag je maar met acht personen zijn.Binnen mag er dus nog altijd niet al te veel. In de tuin is er geen beperking meer, dus daar kan het grote familiefeest wel doorgaan. Waar moet je eigenlijk nog je mondmasker dragen vanaf vandaag? Over een einddatum van die plicht is nog niets bekend, dus gelden nog de oude regels. Doe er zeker een op op het openbaar vervoer, op café en restaurant, in winkels en op openbare plekken (musea, bibliotheken, gebedshuizen, ...).Door Gert Segers