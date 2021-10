De Congolese student die zich zondag een tweede keer verzette om uitgewezen te worden, mag dan toch in ons land blijven. Dat meldt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) maandag, 'na nieuwe elementen in het dossier'.

De uitwijzingspogingen zorgden voor enige ophef in Franstalig België, en DVZ liet toen weten dat bij de aankomst van de student niet alle binnenkomstvoorwaarden waren vervuld.

Bij zijn aankomst in Zaventem, midden september, bleek immers dat het inschrijvingsgeld aan de UCLouvain niet betaald was en dat zijn reisdoel onvoldoende bewezen was, klinkt het maandag bij DVZ.

Intussen werd maandag bevestigd dat het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken het inschrijvingsgeld van de student overmaakt, en ook de UCL gaf extra informatie door 'over de manier en elementen waarop zij beoordeelden dat de student wel degelijk geschikt is en de bedoeling had om aan hun universiteit te studeren'.

Daarom krijgt de jongeman nu toch toegang tot het grondgebied, om zijn studies aan te vatten.

