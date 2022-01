Voor de zevende maal op twee maanden tijd trekken enkele honderden mensen door Brussel in een betoging tegen de coronamaatregelen. Voorlopig lijkt het er wel op dat het aantal betogers opmerkelijk lager ligt dan de voorbije weken. Waar de eerdere betogingen 5.000 tot 50.000 deelnemers trokken, lijkt de betoging van zondag die cijfers niet te halen. Een officiële schatting door de politie is er evenwel nog niet.

Ditmaal schuift de betoging, die uitgaat van Belgium United For Freedom, een nieuwe eis naar voren: de afzetting van de regering. Volgens de organisatoren is het na de betogingen van de afgelopen weken immers duidelijk dat de regering niet naar hun verzuchtingen wil luisteren. Daarom hebben ze ook een petitie opgestart om gehoord te worden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

'Bij onze vorige betogingen, van 21 november, 5 december en 19 december, hadden we een duidelijke vraag gesteld om een burgerdebat te krijgen over het Covid Safe Ticket en de verplichte vaccinatie tegen Covid-19', zegt Sarkis Simonjan, organisator van de betoging. 'Die betogingen, en al onze brieven aan de verschillende ministers en de koning zijn duidelijk in dovemansoren gevallen. De regering blijkt dus niet te willen luisteren naar een deel van de bevolking dat zich niet wil laten vaccineren, en niet wil weten van een Covid Safe Ticket.'

In die omstandigheden ziet Belgium United For Freedom geen andere mogelijkheid meer dan de afzetting van de regering te vragen. Simonjan wijst er ook op dat een aantal landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Spanje, en Tsjechië hun coronamaatregelen al hebben opgeheven.

Dat België daar nog geen aanstalten toe maakt, hoewel de economische schade van die maatregelen volgens hem in de tientallen miljarden loopt, is voor de man dan ook onaanvaardbaar. Ook vindt hij dat er te weinig rekening wordt gehouden met de bijwerkingen van de vaccins, en dat er in de media te weinig aandacht is voor het protest tegen de coronamaatregelen.

